Esta película de entrega y misterio, del año 2021 y de origen estadounidense, es una de esas propuestas que te dejan satisfecho cuando finaliza, seguramente recomendándola también a los más cercanos.

¿Con qué encontrará el usuario al elegirla la opción de Netflix? La película sigue una pareja que se muda de Manhattan a un pueblo del valle de Hudson. Y en ese nuevo hogar, donde todo parece transcurrir con mucho amor y tranquilidad, empezar a suceder una serie de sucesos tenebrosos y una carrera contra la desesperación.