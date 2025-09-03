La actriz Amanda Seyfried interpreta a Catherine Claire en la película de Netflix.

La actriz Amanda Seyfried interpreta a Catherine Claire en la película de Netflix.

La plataforma de Netflix cuenta con una película de suspenso y terror que seguramente te dará palpitaciones, está protagonizada por Amanda Seyfried y es una de las más vistas. Y entre todas las series y películas del catálogo, la película La apariencia de las cosas es una cita imperdible en la cartelera.

Esta película de entrega y misterio, del año 2021 y de origen estadounidense, es una de esas propuestas que te dejan satisfecho cuando finaliza, seguramente recomendándola también a los más cercanos.

¿Con qué encontrará el usuario al elegirla la opción de Netflix? La película sigue una pareja que se muda de Manhattan a un pueblo del valle de Hudson. Y en ese nuevo hogar, donde todo parece transcurrir con mucho amor y tranquilidad, empezar a suceder una serie de sucesos tenebrosos y una carrera contra la desesperación.

La crítica la aprobó con muchas estrellas y todo usuario no debería perderse este relato dramático y estremecedor, que vale oro en la plataforma de Netflix.

netflix-pelicula-la-apariencia-de-las-cosas
La película de Netflix, con escenas dramáticas, se vuelve minuto a minuto más perturbadora.

La película de Netflix, con escenas dramáticas, se vuelve minuto a minuto más perturbadora.

Netflix: de qué va la película La apariencia de las cosas

Está escalofriante película de Netflix tiene como protagonista a una joven artista llamada Catherine Claire (Amanda Seyfried), que toma la decisión de mudarse un pequeño pueblo junto a su esposo George Claire (James Norton). La chica deja de encontrar tranquilidad en su nuevo hogar, cuando algo perturbador comienza a dar vueltas en la cabeza, descubriendo secretos oscuros y muy siniestros, tanto en la nueva casa como en su esposo.

netflix-amanda-seyfried-pelicula-la-apariencia-de-las-cosas
Amanda Seyfried se luce como protagonista principal en esta película de Netflix.

Amanda Seyfried se luce como protagonista principal en esta película de Netflix.

Reparto de La apariencia de las cosas, película de Netflix

  • Amanda Seyfried (Catherine Claire)
  • James Norton (George Claire)
  • Natalia Dyer (Willis Howell)
  • Rhea Seehorn (Justine Sokolov)
  • Alex Neustaedter (Eddy Vayle)
  • Michael O’Keefe (Travis Laughton)

Tráiler de La apariencia de las cosas, película de Netflix

Embed - La apariencia de las cosas, protagonizada por Amanda Seyfried | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película La apariencia de las cosas, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película La apariencia de las cosas se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Things Heard & seen se puede ver en Netflix.
  • España: la película La apariencia de las cosas se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar