Cuando son descubiertas, la reacción será de una violencia inusitada. El film explora no solo la intimidad de esa relación pasional, sino también cuestiones como la maternidad y los límites de la libertad de elección individual cuando la Iglesia y las autoridades políticas se meten en las decisiones íntimas.

Netflix: de qué se trata la película Elisa y Marcela

Galicia, finales del siglo XIX, Elisa (Natalia de Molina) y Marcela (Greta Fernández) se conocen en la escuela donde estudian. Lo que empieza como una simple amistad termina en una relación amorosa tan intensa, que deberán vivirla a escondidas.

En el año 1901, deciden casarse. Para lograrlo, Elisa adopta la identidad masculina de su fallecido primo Mario y se casan en la parroquia de un municipio de A Coruña.

elisaymarcela Natalia de Molina y Greta Fernández. Son Elisa y Marcela, una gran película de Netflix.

Claro que las habladurías continúan, y al descubrirse el engaño, las dos mujeres son denunciadas y perseguidas. Ambas jóvenes deberán huir hasta casi el fin del mundo, el sur de Argentina, para evitar entrar en prisión.

Película basada en hechos reales sobre el primer precedente de matrimonio homosexual en España.

Netflix: reparto de la película Elisa y Marcela

Natalia de Molina

Greta Fernández

Sara Casasnovas

Trailer de la película Elisa y Marcela

Dónde ver la película Elisa y Marcela, según la zona geográfica