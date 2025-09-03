Natalia de Molina. La talentosa actriz española brilla en la película de Netflix

Natalia de Molina. La talentosa actriz española brilla en la película de Netflix, Elisa y Marcela. 

Netflix sigue teniendo uno de los mejores catálogos de series y películas. Un filme que logró impactar a los miles de usuarios de Netflix es, Elisa y Marcela. Una caliente historia basada en hechos reales.

elisaymarcela1
Natalia de Molina y Greta Fernández. Las dos actrices españolas se lucen con la película, Elisa y Marcela.

La película española, Elisa y Marcela, está ambientada entre 1898 y 1901, este melodrama rodado en un vistoso blanco y negro va y viene en el tiempo para narrar la historia de amor épico (y prohibido, claro) entre Marcela (Greta Fernández) y Elisa (Natalia de Molina), quienes se conocen en un colegio religioso de La Coruña al que la primera ingresa como estudiante y donde la segunda vive en compañía de su tía, directora del lugar.

Más allá de la represión reinante en el ámbito académico, en los hogares familiares y en la sociedad en general, el romance avanza y deriva en un hecho insospechado: Elisa cambia de look, se hace pasar por un hombre (dice llamarse Mario) y así ambas engañan a un cura de pueblo que termina casándolas.

Cuando son descubiertas, la reacción será de una violencia inusitada. El film explora no solo la intimidad de esa relación pasional, sino también cuestiones como la maternidad y los límites de la libertad de elección individual cuando la Iglesia y las autoridades políticas se meten en las decisiones íntimas.

Netflix: de qué se trata la película Elisa y Marcela

Galicia, finales del siglo XIX, Elisa (Natalia de Molina) y Marcela (Greta Fernández) se conocen en la escuela donde estudian. Lo que empieza como una simple amistad termina en una relación amorosa tan intensa, que deberán vivirla a escondidas.

En el año 1901, deciden casarse. Para lograrlo, Elisa adopta la identidad masculina de su fallecido primo Mario y se casan en la parroquia de un municipio de A Coruña.

elisaymarcela
Natalia de Molina y Greta Fernández. Son Elisa y Marcela, una gran película de Netflix.

Claro que las habladurías continúan, y al descubrirse el engaño, las dos mujeres son denunciadas y perseguidas. Ambas jóvenes deberán huir hasta casi el fin del mundo, el sur de Argentina, para evitar entrar en prisión.

Película basada en hechos reales sobre el primer precedente de matrimonio homosexual en España.

Netflix: reparto de la película Elisa y Marcela

  • Natalia de Molina
  • Greta Fernández
  • Sara Casasnovas

Trailer de la película Elisa y Marcela

Dónde ver la película Elisa y Marcela, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Elisa y Marcela se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Elisa y Marcela se puede ver en Netflix.
  • España: la película Elisa y Marcela se puede ver en Netflix.

