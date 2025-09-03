Netflix y la serie sueca de la que todo el mundo habla

Como vienen marcando tendencia las ofertas del norte de Europa, hace tiempo dentro de Netflix, esta serie se convirtió en uno de los dramas policiales más buscados al momento de su estreno. Los amantes de los crímenes llevaron a que esta historia escalara abismalmente entre los suscriptores, quienes se rindieron ante los 5 capítulos que componen este relato nórdico, considerado como "de alto impacto emocional".
Netflix optó por incorporar esta serie en abril del 2024, para, desde entonces, ser uno de los mejores dramas suecos que nos podemos encontrar dentro de la plataforma.
Embed - EN TUS MANOS | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 24 Abril/24 - NETFLIX
Netflix: de qué trata la serie En tus manos
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie sueca de solo cinco capítulos, En tus manos centra su historia en: "Los adolescentes Billy y Dogge son reclutados por una banda criminal y enfrentan juntos un mundo violento donde son demasiado jóvenes para defenderse".
Según la crítica especializada, esta serie de Netflix es un relato sumamente impactante, emotivo y muy desgarrador.
en tus manos 3
Las series suecas son especialistas en dramas policiales en Netflix
Reparto de En tus manos, la nueva serie de Netflix
- Olle Strand como Dogge
- Yasir Hassan como Billy
- Ardalan Esmaili como Farid
- Yusra Warsama como Leila
- Abdirahman Mohamed como Tusse
- Solomon Njie como Mehdi
- Tyrone Michele
- Ibrahim Qabli
Dónde ver la serie En tus manos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie En tus manos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Deliver Me se puede ver en Netflix.
- España: la serie En tus manos se puede ver en Netflix.