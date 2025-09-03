Netflix y la serie sueca de la que todo el mundo habla

Como vienen marcando tendencia las ofertas del norte de Europa, hace tiempo dentro de Netflix, esta serie se convirtió en uno de los dramas policiales más buscados al momento de su estreno. Los amantes de los crímenes llevaron a que esta historia escalara abismalmente entre los suscriptores, quienes se rindieron ante los 5 capítulos que componen este relato nórdico, considerado como "de alto impacto emocional".

Netflix optó por incorporar esta serie en abril del 2024, para, desde entonces, ser uno de los mejores dramas suecos que nos podemos encontrar dentro de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie En tus manos

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie sueca de solo cinco capítulos, En tus manos centra su historia en: "Los adolescentes Billy y Dogge son reclutados por una banda criminal y enfrentan juntos un mundo violento donde son demasiado jóvenes para defenderse".

Según la crítica especializada, esta serie de Netflix es un relato sumamente impactante, emotivo y muy desgarrador.

en tus manos 3 Las series suecas son especialistas en dramas policiales en Netflix

Reparto de En tus manos, la nueva serie de Netflix

Olle Strand como Dogge

Yasir Hassan como Billy

Ardalan Esmaili como Farid

Yusra Warsama como Leila

Abdirahman Mohamed como Tusse

Solomon Njie como Mehdi

Tyrone Michele

Ibrahim Qabli

Dónde ver la serie En tus manos, según la zona geográfica