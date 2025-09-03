Netflix y la serie sueca de la que todo el mundo habla

Netflix y la serie sueca de la que todo el mundo habla

Netflix se ha encargado de crear un catálogo de series y películas con ofertas de todo el mundo, para todos los gustos. Una serie ha logrado robarse la mirada de los suscriptores con una historia completamente desconocida, que apenas consta de 5 capítulos y que su relato, es para mayores de 18 años: En tus manos.

El catálogo de series y películas de Netflix no se limita a ofrecer relatos producidos en España, Turquía o Estados Unidos, sino que cuenta con historias provenientes de todas partes del mundo. En esta ocasión es una serie sueca la que llegó a posicionarse como una de las sorpresas del género, y es que, desde su llegada, tardó pocas horas en aparecer como recomendada en el catálogo de la plataforma.

en tus manos 2
La serie de Netflix es considerada de alto impacto emocional

Es importante dejar en claro que se trata de una serie que no debe ser vista por menores de edad, y esto se debe a la presencia de lenguaje para mayores y escenas de violencia, de acuerdo a las consideraciones de Netflix. Encontrarla en el catálogo de series y películas, no es tarea fácil, y es que para poder darle play a la oferta sueca, deberás buscarla en opciones para +18.

Como vienen marcando tendencia las ofertas del norte de Europa, hace tiempo dentro de Netflix, esta serie se convirtió en uno de los dramas policiales más buscados al momento de su estreno. Los amantes de los crímenes llevaron a que esta historia escalara abismalmente entre los suscriptores, quienes se rindieron ante los 5 capítulos que componen este relato nórdico, considerado como "de alto impacto emocional".

Netflix optó por incorporar esta serie en abril del 2024, para, desde entonces, ser uno de los mejores dramas suecos que nos podemos encontrar dentro de la plataforma.

Embed - EN TUS MANOS | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 24 Abril/24 - NETFLIX

Netflix: de qué trata la serie En tus manos

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie sueca de solo cinco capítulos, En tus manos centra su historia en: "Los adolescentes Billy y Dogge son reclutados por una banda criminal y enfrentan juntos un mundo violento donde son demasiado jóvenes para defenderse".

Según la crítica especializada, esta serie de Netflix es un relato sumamente impactante, emotivo y muy desgarrador.

en tus manos 3
Las series suecas son especialistas en dramas policiales en Netflix

Reparto de En tus manos, la nueva serie de Netflix

  • Olle Strand como Dogge
  • Yasir Hassan como Billy
  • Ardalan Esmaili como Farid
  • Yusra Warsama como Leila
  • Abdirahman Mohamed como Tusse
  • Solomon Njie como Mehdi
  • Tyrone Michele
  • Ibrahim Qabli

Dónde ver la serie En tus manos, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie En tus manos se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Deliver Me se puede ver en Netflix.
  • España: la serie En tus manos se puede ver en Netflix.

