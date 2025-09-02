Esta serie es una de las ofertas que no son apta para los suscriptores menores de edad de Netflix, y es que trae una historia basada en hechos reales, donde básicamente conocemos la vida de criminales considerados leyendas. No se trata de un relato largo, y es que la oferta exclusiva del catálogo de series y películas apenas se compone por 16 capítulos, divididos a lo largo de dos temporadas.

Netflix decidió incorporar esta serie a su catálogo de series y películas a finales del 2024, y desde entonces es de las ofertas brasileras más elegidas de la plataforma.

Embed - El ADN del delito | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata El ADN del delito

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie brasilera no apta para menores de edad, El ADN del delito centra su historia en: "En esta serie dramática inspirada en crímenes reales, agentes federales siguen el rastro de una muestra de ADN para resolver un robo que trasciende la frontera de Brasil".

La llegada de esta serie a Netflix fue tan buena, que el relato basado en hechos reales tardó menos de un año en grabar y lanzar una segunda temporada.

el adn del delito netflix Es de las series menos aptas para menores de edad en Netflix

Reparto de El ADN del delito, serie de Netflix

Maeve Jinkings

Rômulo Braga

Thomás Aquino

Alex Nader

Pedro Caetano

Guilherme Silva

Dónde ver la serie el ADN del delito, según la zona geográfica