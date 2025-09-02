Netflix arrasa con una serie brasilera que no es apta para menores de edad

Netflix arrasa con una serie brasilera que no es apta para menores de edad

Netflix ha traído con un catálogo de series y películas en donde hay historias para todos los gustos. Una serie se posiciona como uno de los dramas criminales más elegidos del último tiempo, y es que con 8 capítulos y una historia basada en hechos reales, arrasa entre las ofertas no aptas para menores de edad: El ADN del delito.

Las series y películas de producción brasileña son de las ofertas latinoamericanas con más reproducciones que nos podemos encontrar en el catálogo de Netflix, con dramas muy bien considerados por los suscriptores. Esta serie vuelve a dejar en claro porque la gente se derrite ante las historias de este país, y lo hace con un relato repleto de detalles superatractivos.

el adn del delito netflix (1)
Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, la serie se destaca como uno de los dramas latinoamericanos basados en hechos reales con más reproducciones de los últimos años. Su llegada a la plataforma fue sorpresiva para los suscriptores, transformándose en un éxito tan grande en la plataforma, que incluso se le renovó una segunda temporada que llegó hace menos de 3 meses.

Esta serie es una de las ofertas que no son apta para los suscriptores menores de edad de Netflix, y es que trae una historia basada en hechos reales, donde básicamente conocemos la vida de criminales considerados leyendas. No se trata de un relato largo, y es que la oferta exclusiva del catálogo de series y películas apenas se compone por 16 capítulos, divididos a lo largo de dos temporadas.

Netflix decidió incorporar esta serie a su catálogo de series y películas a finales del 2024, y desde entonces es de las ofertas brasileras más elegidas de la plataforma.

Netflix: de qué trata El ADN del delito

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie brasilera no apta para menores de edad, El ADN del delito centra su historia en: "En esta serie dramática inspirada en crímenes reales, agentes federales siguen el rastro de una muestra de ADN para resolver un robo que trasciende la frontera de Brasil".

La llegada de esta serie a Netflix fue tan buena, que el relato basado en hechos reales tardó menos de un año en grabar y lanzar una segunda temporada.

el adn del delito netflix
Reparto de El ADN del delito, serie de Netflix

  • Maeve Jinkings
  • Rômulo Braga
  • Thomás Aquino
  • Alex Nader
  • Pedro Caetano
  • Guilherme Silva

Dónde ver la serie el ADN del delito, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: El ADN del delito se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Criminal code se puede ver en Netflix.
  • España: El ADN del delito se puede ver en Netflix.

