Las Heras

Guerra de bandas: así fue el tiroteo que involucró a más de 45 personas y hasta un pelotón de infantería

Empezó en la noche del lunes y se extendió hasta la madrugada del martes. Vecinos de Las Heras aseguraron que fue una guerra de bandas e intervino la Policía

Por UNO
Los cartuchos de la Policía que quedaron en el barrio San Miguel

Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

La guerra de bandas entre individuos del barrio San Miguel y del barrio Metrotranvía, de Las Heras, involucró a más de 45 personas, también de barrios aledaños. Esto generó un gran enfrentamiento con la Policía, con la intervención de diferentes divisiones, Bomberos y hasta un pelotón de Infantería. La revuelta se extendió durantela madrugada de este martes.

Por el violento hecho que involucró quema de cubiertas, disparos, corridas y piedrazos, no hay ninguna persona detenida. La Policía llegó a calle San Martín, a la altura del barrio Metrotranvía, de Las Heras, minutos antes de la medianoche de este martes para contener la situación.

guerra de bandas las heras balacera
Habían sido los mismos vecinos de los barrios San Miguel quienes habían llamado al 911 por una guerra de bandas en plena calle, que incluyó quema de cubiertas y corte de tránsito.

Hasta el lugar llegaron móviles de las comisarías cercanas, además de personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y también de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), quienes fueron recibidos con piedrazos y botellazos por las más de 45 personas.

Así se escuchó la balacera durante la noche en Las Heras:

La guerra de bandas que duró casi 4 horas

En un momento, los policías creyeron que se trataba de algún reclamo vecinal, pero al intentar hablar con ellos confirmaron que no tenían ningún pedido en particular.

Según los vecinos que vivieron la noche de terror, señalaron que todo empezó como una guerra de bandas de los diferentes barrios cercanos. Otra versión también deslizó la posibilidad que el corte de la calle San Martín lo habían hecho para asaltar a los vehículos que pasaran por allí.

guerra de bandas las heras balacera 3
Ante la violencia de los 45 integrantes de las bandas, los policías que estaban en el lugar pidieron apoyo a un grupo de Infantería antidisturbios para controlar la situación.

Así fue que hasta casi las 4 de este martes los vecinos escucharon una gran cantidad de disparos, y esta mañana encontraron varios cartuchos en el suelo. Eran los disparos disuasivos que efectuó el pelotón para que las personas se retiraran hacia el barrio Eva Perón.

También trabajó Bomberos para apagar el fuego que los revoltosos habían provocado en la calzada, y de esa manera restablecer el tránsito seguro por la zona.

Cuando la situación ya estaba bajo control, un móvil de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) se quedó en la zona para evitar que se reactivara la guerra de bandas.

