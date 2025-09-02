Guerra de bandas: así fue el tiroteo que involucró a más de 45 personas y hasta un pelotón de infantería

Hasta el lugar llegaron móviles de las comisarías cercanas, además de personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y también de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), quienes fueron recibidos con piedrazos y botellazos por las más de 45 personas.

Así se escuchó la balacera durante la noche en Las Heras:

La guerra de bandas que duró casi 4 horas

En un momento, los policías creyeron que se trataba de algún reclamo vecinal, pero al intentar hablar con ellos confirmaron que no tenían ningún pedido en particular.

Según los vecinos que vivieron la noche de terror, señalaron que todo empezó como una guerra de bandas de los diferentes barrios cercanos. Otra versión también deslizó la posibilidad que el corte de la calle San Martín lo habían hecho para asaltar a los vehículos que pasaran por allí.

guerra de bandas las heras balacera 3 El miedo y la tensión quedó en el barrio San Miguel, de Las Heras, tras la guerra de bandas. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Ante la violencia de los 45 integrantes de las bandas, los policías que estaban en el lugar pidieron apoyo a un grupo de Infantería antidisturbios para controlar la situación.

Así fue que hasta casi las 4 de este martes los vecinos escucharon una gran cantidad de disparos, y esta mañana encontraron varios cartuchos en el suelo. Eran los disparos disuasivos que efectuó el pelotón para que las personas se retiraran hacia el barrio Eva Perón.

También trabajó Bomberos para apagar el fuego que los revoltosos habían provocado en la calzada, y de esa manera restablecer el tránsito seguro por la zona.

Cuando la situación ya estaba bajo control, un móvil de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) se quedó en la zona para evitar que se reactivara la guerra de bandas.