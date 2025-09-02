Inicio Policiales San Rafael
Inseguridad vial

Murió un motociclista de 17 años en San Rafael tras chocar en un bulevar

El joven perdió el control de la moto que conducía y murió al colisionar en un bulevar. Fue en Cuadro Nacional, San Rafael

Por UNO
La moto en la que circulaba el joven de 17 años que murió este martes en San Rafael.

La moto en la que circulaba el joven de 17 años que murió este martes en San Rafael.

Foto: Ministerio de Seguridad

Un accidente fatal causó gran conmoción este martes en el Sur de la provincia. Es que el protagonista fue un chico de 17 años, quien conducía una moto y chocó en el medio de un bulevar en San Rafael. Por las heridas sufridas, murió en el acto.

motociclista muerto san rafael1
Mucha consternación causó la muerte del joven motociclista de 17 años en San Rafael.

Mucha consternación causó la muerte del joven motociclista de 17 años en San Rafael.

El accidente fatal que protagonizó el motociclista

Minutos después de las 16.30, un joven motociclista identificado por Ian Joel Carrasco Montaña, circulaba en una Zanella 200 c.c. por el bulevar Santa María de Oro y General Paz, en Cuadro Nacional.

Según el Ministerio de Seguridad, "el joven iba realizando maniobras peligrosas cuando perdió el control del rodado y colisionó contra el bulevar en la intersección de las calles mencionadas.

Rápidamente llegaron una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) y efectivos de la Policía. El médico sólo pudo constatar el fallecimiento de Ian Joel.

Tras el accidente, los responsables judiciales dispusieron la intervención de la Policía Científica para las pericias correspondientes.

Temas relacionados:

Te puede interesar