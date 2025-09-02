Murió un motociclista de 17 años en San Rafael tras chocar en un bulevar

motociclista muerto san rafael1 Mucha consternación causó la muerte del joven motociclista de 17 años en San Rafael. Foto: Ministerio de Seguridad

El accidente fatal que protagonizó el motociclista

Minutos después de las 16.30, un joven motociclista identificado por Ian Joel Carrasco Montaña, circulaba en una Zanella 200 c.c. por el bulevar Santa María de Oro y General Paz, en Cuadro Nacional.

Según el Ministerio de Seguridad, "el joven iba realizando maniobras peligrosas cuando perdió el control del rodado y colisionó contra el bulevar en la intersección de las calles mencionadas.

Rápidamente llegaron una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) y efectivos de la Policía. El médico sólo pudo constatar el fallecimiento de Ian Joel.

Tras el accidente, los responsables judiciales dispusieron la intervención de la Policía Científica para las pericias correspondientes.