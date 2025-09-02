Mató a golpes a su bebé de 39 días y antes de escuchar la acusación intentó suicidarse

Neuquén bebé hcentenario El pequeño fue llevado a un hospital en una ambulancia y los médicos indicaron que no tenía signos vitales Foto gentileza rionegro.com

Horas antes de iniciarse la audencia en los Tribunales locales, el acusado por la muerte del pequeño intentó suicidarse cuando se encontraba en el calabozo de una comisaría, aunque no trascendieron los detalles del incidente. La situación fue rápidamente controlado por la rápida intervención de los agentes que lo custodiaban y de manera preventiva se dispuso su traslado al hospital Castro Rendón, de Neuquén.

Según la acusación de la Fiscalía, el hombre habría atacado al bebé con “una gran cantidad de golpes de puño”, que le ocasionaron graves lesiones que le provocaron la muerte.

De acuerdo a la investigación, el hombre habría matado a piñas a su bebé el último sábado cuando la Policía y el MPF fueron informados sobre la muerte del pequeño que, a simple vista, presentaba signos de violencia, según el informe de La Mañana.

En un primer momento, cuando se iniaban las pericias, el padre de la víctima fue demorado por las autoridades policiales, pero horas más tarde y a partir del resultado de la autopsia, la Justicia se dispuso su detención preventiva.

El informe preliminar de la autopsia realizada en el Cuerpo Médico Forense confirmó que el bebé murió en el hospital de Centenario debido a múltiples traumatismos que le provocaron la golpiza.

En ese sentido, el fiscal indicó que un golpe en el cráneo y otro en la zona abdominal “tuvieron la entidad suficiente para causarle la muerte” al pequeño.

La madre del bebé, de 35 años, había declarado ante las autoridades, que durante la madrugada se encontraba con su pareja, quien alzó al niño y accidentalmente se le cayó de los brazos. Según la versión de la mujer, el niño permaneció consciente y sin presentar signos de dolor.

La mujer había indicado además que durante la mañana del sábado, el bebé comenzó a mostrar signos de palidez y dificultades respiratorias, por que decidió llamar a los servicios de emergencia cerca del mediodía.

La asistente de la Fiscalía pidió que el acusado permanezca durante seis meses con prisión preventiva y al justificar lo solicitado indico que puede existir riesgo de entorpecimiento de la investigación, peligro para la integridad de testigos y posibilidad de fuga.

Neuquén bebé vivienda Un hombre que asesinó a golpes a su bebé de 39 días quedó detenido acusado del crimen y antes de ser acusado intentó suicidarse Foto gentileza lmneuquen.com

Ante ese pedido, el juez de garantías Marco Lupica Cristo aprobó el pedido de imputación y estableció un plazo de cuatro meses para culminar la investigación. Al mismo tiempo, fijo la prisión preventiva del acusado durante ese lapso.

El dramático episodio ocurrió el sábado último pasado el mediodía. Ante un pedido desesperado de auxilio, personal policial y del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) se trasladaron a una vivienda situada en la calle Los Olmos, en el barrio Nueva España.

Los médicos, tras una rápida intervención en el lugar, constataron que el bebé sufría un paro cardiorrespiratorio y dispusieron su traslado al hospital Natalio Burd. Pese a los esfuerzos médicos realizados en la guardia, minutos después se confirmó la muerte del pequeño.