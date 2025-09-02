Inicio Policiales Mató
Cobarde ataque

Mató a golpes a su bebé de 39 días y antes de escuchar la acusación intentó suicidarse

Un hombre asesinó a golpes a su bebé de 39 días quedó detenido acusado del crimen y antes de la audiencia acusatoria intentó suicidarse en el calabozo de una comisaría

Por UNO
Mató a golpes a su bebé de 39 días y antes de escuchar la acusación intentó suicidarse

Mató a golpes a su bebé de 39 días y antes de escuchar la acusación intentó suicidarse

Foto gentileza lmneuquen.com

Un clima de indignación rodea la muerte de un bebé de 39 días que fue asesinado a golpes, caso que tiene como detenido a su padre de 33 años, acusado por el crimen que ocurrió el sábado último. El supuesto asesino intentó suicidarse en las últimas horas.

Los resultados de la autopsia al cuerpo del pequeño se conocienron en las últimas horas por lo que el fiscal Andrés Azar y la asistente fiscal Carolina Gutiérrez formularon la acusación y también solicitaron que el presunto asesino, identificado con las iniciales M.E.M., continúe detenido con prisión preventiva.

En medio de un clima hostil se realizó en las últimas horas la audiencia acusatoria, en la que la fiscalía acusó al hombre de haber agredido brutalmente al pequeño el sábado entre las 6 y las 12.50 en la vivienda familiar, en la que convivía con su pareja y otros hijos menores enel barrio Nueva España, en la ciudad de Centenario, en Neuquén.

Neuquén bebé hcentenario
El peque&ntilde;o fue llevado a un hospital en una ambulancia y los m&eacute;dicos indicaron que no ten&iacute;a signos vitales

El pequeño fue llevado a un hospital en una ambulancia y los médicos indicaron que no tenía signos vitales

Horas antes de iniciarse la audencia en los Tribunales locales, el acusado por la muerte del pequeño intentó suicidarse cuando se encontraba en el calabozo de una comisaría, aunque no trascendieron los detalles del incidente. La situación fue rápidamente controlado por la rápida intervención de los agentes que lo custodiaban y de manera preventiva se dispuso su traslado al hospital Castro Rendón, de Neuquén.

Según la acusación de la Fiscalía, el hombre habría atacado al bebé con “una gran cantidad de golpes de puño”, que le ocasionaron graves lesiones que le provocaron la muerte.

De acuerdo a la investigación, el hombre habría matado a piñas a su bebé el último sábado cuando la Policía y el MPF fueron informados sobre la muerte del pequeño que, a simple vista, presentaba signos de violencia, según el informe de La Mañana.

En un primer momento, cuando se iniaban las pericias, el padre de la víctima fue demorado por las autoridades policiales, pero horas más tarde y a partir del resultado de la autopsia, la Justicia se dispuso su detención preventiva.

El informe preliminar de la autopsia realizada en el Cuerpo Médico Forense confirmó que el bebé murió en el hospital de Centenario debido a múltiples traumatismos que le provocaron la golpiza.

En ese sentido, el fiscal indicó que un golpe en el cráneo y otro en la zona abdominal “tuvieron la entidad suficiente para causarle la muerte” al pequeño.

La madre del bebé, de 35 años, había declarado ante las autoridades, que durante la madrugada se encontraba con su pareja, quien alzó al niño y accidentalmente se le cayó de los brazos. Según la versión de la mujer, el niño permaneció consciente y sin presentar signos de dolor.

La mujer había indicado además que durante la mañana del sábado, el bebé comenzó a mostrar signos de palidez y dificultades respiratorias, por que decidió llamar a los servicios de emergencia cerca del mediodía.

La asistente de la Fiscalía pidió que el acusado permanezca durante seis meses con prisión preventiva y al justificar lo solicitado indico que puede existir riesgo de entorpecimiento de la investigación, peligro para la integridad de testigos y posibilidad de fuga.

Neuquén bebé vivienda
Un hombre que asesin&oacute; a golpes a su beb&eacute; de 39 d&iacute;as qued&oacute; detenido acusado del crimen y antes de ser acusado intent&oacute; suicidarse

Un hombre que asesinó a golpes a su bebé de 39 días quedó detenido acusado del crimen y antes de ser acusado intentó suicidarse

Ante ese pedido, el juez de garantías Marco Lupica Cristo aprobó el pedido de imputación y estableció un plazo de cuatro meses para culminar la investigación. Al mismo tiempo, fijo la prisión preventiva del acusado durante ese lapso.

El dramático episodio ocurrió el sábado último pasado el mediodía. Ante un pedido desesperado de auxilio, personal policial y del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) se trasladaron a una vivienda situada en la calle Los Olmos, en el barrio Nueva España.

Los médicos, tras una rápida intervención en el lugar, constataron que el bebé sufría un paro cardiorrespiratorio y dispusieron su traslado al hospital Natalio Burd. Pese a los esfuerzos médicos realizados en la guardia, minutos después se confirmó la muerte del pequeño.

Temas relacionados:

Te puede interesar