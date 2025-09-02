Estado de abandono: un bebé de dos meses murió en un hospital tras ingresar con signos de desnutrición

Bebé niño traslado El bebé fue tyrasladado en una amulancia a un hospital infantil adonde llegó con una grave situación de salud Foto gentileza a24.com

La llegada de una ambulancia del Sistema de Salud se produjo en pocos minutos y en un primer momento el bebé fue compensado por los médicos en el Centro Integral de Salud Banda y, teniendo en cuenta la gravedad de su cuadro, fue inmediatamente derivado al Cepsi Eva Perón, para lo cual se montó un operativo sanitario especial. El pequeño pesaba solo tres kilos y se detectó una “llamativa falta de higiene”,

En este centro asistencial, los profesionales de la salud confirmaron que el pequeño había ingresado en paro cardiorrespiratorio, por lo que recibió maniobras de reanimación, intubación y tratamiento con adrenalina, quedando en estado grave, con pronóstico reservado hasta que se produjo su muerte.

Ante semejante panorama, las autoridades del hospital infantil decidieron poner en conocimiento del caso a la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar, a cargo de la fiscal María del Pilar Gallo. Como primera medida, la funcionaria dispuso la aprehensión de la madre del bebé quien fue trasladada a la Comisaría N.º 2 de la Mujer y la Familia y quedó alojada allí bajo custodia policial.

Entre otras medidas, la fiscal ordenó que el cuerpo del bebé fuera trasladado a la morgue local para la realización de la autopsia. La joven madre durante un breve contacto con las autoridades judiciales, explicó que se encontraba en la casa de su pareja, en la calle Pública, cuando en un momento advirtió que el pequeño tenía dificultades para respirar.

Bebé niño hospital La Justicia investiga la muerte de un bebé de dos meses que fue llevado al hospital por su madre en condiciones críticas y falta de higiene Foto gentileza diariopanorama.com.ar

La mujer será será indagada en las próximas horas por la fiscal Gallo, quien no descarta que la mamá del niño sea imputada por homicidio culposo.

Hasta tanto se esclarezca la causa, los otros dos hijos de la mujer fueron entregados a sus abuelos paternos quienes en otra ocasión habían denunciado a la madre por las malas condiciones de higiene y alimentación en las que tenía a los menores.

En ese sentido, el abuelo paterno del bebé aseguró que ya había realizado denuncias contra la madre por las malas condiciones en que mantenía no solo al pequeño fallecido, sino también a sus otros hijos. “El bebé no estaba bien cuidado y esto lo denunciamos en varias oportunidades”, habría afirmado el hombre ante las autoridades judiciales.