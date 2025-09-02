Se trata de la película española El aviso, dirigida por Daniel Calparsoro con un elenco de lujo encabezado por Raúl Arévalo, Aura Garrido, Hugo Arbués, Belén Cuesta. Estrenada en 2018, tiene una duración de 1 hora 32 minutos y ha recibido críticas dispares.

El aviso es "una película eficaz, de esas que ya no vemos (pena) en los cines", sentenció Leonardo D'Espósito de Revista Noticias. Mientras tanto, según Toni Vall de Cinemanía, "propone un rompecabezas prometedor, una mirada al azar y la casualidad sugerentes, pero no aprovecha a fondo sus potencialidades. Otro thriller con buenas ideas pero anclado en la fórmula".