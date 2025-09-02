Aura Garrido es la protagonista de la película disponible en Netflix. Foto: Getty Images.

La plataforma de Netflix cuenta con un sinfín de producciones de drama y suspenso para ofrecer a sus suscriptores, dos géneros que van de la mano y todo el mundo está demandando en streaming. Entre las series y películas del catálogo, podemos encontrar una ficción española exitosa y perfecta para sumergirse en una trama estremecedora.

Se trata de la película española El aviso, dirigida por Daniel Calparsoro con un elenco de lujo encabezado por Raúl Arévalo, Aura Garrido, Hugo Arbués, Belén Cuesta. Estrenada en 2018, tiene una duración de 1 hora 32 minutos y ha recibido críticas dispares.

Netflix película el aviso .jpg
La película El aviso está protagonizada por Raúl Arévalo, Aura Garrido, Hugo Arbués, Belén Cuesta.

El aviso es "una película eficaz, de esas que ya no vemos (pena) en los cines", sentenció Leonardo D'Espósito de Revista Noticias. Mientras tanto, según Toni Vall de Cinemanía, "propone un rompecabezas prometedor, una mirada al azar y la casualidad sugerentes, pero no aprovecha a fondo sus potencialidades. Otro thriller con buenas ideas pero anclado en la fórmula".

Netflix: de qué trata la película El aviso

La película El aviso centra su trama en Jon, interpretado por Raúl Arévalo, quien después de perder a un amigo en una balacera halla un patrón numérico tras las muertes ocurridas en el mismo lugar y se dispone a salvar a la siguiente víctima.

película-el aviso-netflix
Aura Garrido es una de las actrices más destacadas del reparto de El aviso.

Nico (Hugo Arbúes), un niño de diez años, recibe una carta con una amenaza de muerte, pero nadie en su entorno parece creerle. Mientras tanto, Jon investiga una serie de muertes ocurridas a lo largo de los años en el mismo lugar y que parecen tener un patrón en común.

Netflix: tráiler de la película El aviso

Embed - EL AVISO - Tráiler oficial [HD]

Reparto de El aviso, película de Netflix

  • Raúl Arévalo como Jon
  • Aura Garrido como Lucía
  • Hugo Arbúes como Nico
  • Belén Cuesta como Andrea
  • Antonio Dechent como Héctor
  • Aitor Luna como Pablo
  • Sergio Mur como David
el aviso netflix.jpg
El aviso es una película española de drama, suspenso y misterio.

Dónde ver la película El aviso, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película El aviso se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película The Warning se puede ver en Netflix.
  • España: la película El aviso se puede ver en Netflix.

