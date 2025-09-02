La directora Claudia Llosa supo cómo colocar al usuario en un lugar inquietante e incómodo, en una entrega de terror que a su vez se vuelve escalofriante y muy reflexiva.

Y como no podía ser de otra manera, la intriga y el misterio están presentes desde el inicio en esta brillante producción, que se destaca entre todas las series y películas, que tiene una duración de 1 hora y 33 minutos, y se puede ver en la plataforma de Netflix desde abril de 2021.

netflix-pelicula-distancia-de-rescate María Valverde y Dolores Fonzi son las protagonistas principales de esta película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Distancia de rescate

La película de Netflix que tiene como protagonista a una mujer llamada Amanda (María Valverde), que arriba a un pueblito en el campo de la Argentina junto a su hija Nina, con el plan de descansar unos días. En ese sitio rural, pegada a la casa donde Amanda fue a pasar unos días de vacaciones, vive Carola (Dolores Fonzi) con su hijo David. La amistad entre ambas mujeres se da de manera instantánea. Pero pronto este relato se vuelve de terror.

netflix-distancia-de-rescate-pelicula La tranquilidad con que empieza esta película de Netflix, rápidamente se transforma en algo perturbador.

Reparto de Distancia de rescate, película de Netflix

María Valverde (Amanda)

Dolores Fonzi (Carola)

Guillermo Pfening (Marco)

Germán Palacios (Omar)

Cristina Banegas (Curandera)

Tráiler de Distancia de rescate, película de Netflix

