Netflix: la exitosa película de drama y suspenso que te conmoverá con su historia real en 2 horas

La película El precio de la verdad está protagonizada por Mark Ruffalo y Anne Hathaway.
El precio de la verdad es una película que recibió, en general, críticas positivas. Para Paula Vázquez Prieto de DIario La Nación, "bajo una apariencia más prolija y discursiva, Haynes nos regala una película de horrores y monstruos, mucho más peligrosos y presentables que los que habitan en la oscuridad".
Mientras tanto, de acuerdo a la crítica de Isabel Croce de Diario La Prensa, El precio de la verdad "se convierte en un filme de testimonios y pequeñas secuencias donde lo legal deja paso a la sensibilidad y lo humano".
El precio de la verdad es una película de 2019 basada en hechos reales.
Netflix: de qué trata la película El precio de la verdad
El precio de la verdad, disponible en Netflix, centra su trama en Robert Biliott (Mark Ruffalo), un abogado cuyo bufete defiende a compañías químicas, por lo que decide arriesgar su carrera para exponer el mal manejo de desechos tóxicos de una corporación.
La película, inspirada en una impactante historia real, trata sobre un tenaz abogado que descubre el oscuro secreto que conecta un número creciente de muertes inexplicables con una de las corporaciones más grandes del mundo. En el proceso, arriesga todo: su futuro, su familia y su propia vida, para sacar a la luz la verdad.
Mark Ruffalo encarna a un tenaz abogado cuyo bufete defiende a compañías químicas, por lo que decide arriesgar su carrera para exponer la verdad.
Reparto de El precio de la verdad, película de Netflix
- Mark Ruffalo como Robert Bilott
- Anne Hathaway como Sarah Bilott
- Tim Robbins como Tom Terp
- Bill Pullman como Harry Dietzler
- Bill Camp como Wilbur Tennant
- Víctor Garber como Phil Donnelly
- Mare Winningham como Darlene Kiger
Netflix: tráiler de la película El precio de la verdad
Dónde ver la película El precio de la verdad, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El precio de la verdad se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Dark Waters se puede alquilar en Apple TV.
- España: la película El precio de la verdad se puede ver en Netflix.