Netflix: la exitosa película de drama y suspenso que te conmoverá con su historia real en 2 horas

netflix-el-precio-de-la-verdad2.jpg La película El precio de la verdad está protagonizada por Mark Ruffalo y Anne Hathaway.

El precio de la verdad es una película que recibió, en general, críticas positivas. Para Paula Vázquez Prieto de DIario La Nación, "bajo una apariencia más prolija y discursiva, Haynes nos regala una película de horrores y monstruos, mucho más peligrosos y presentables que los que habitan en la oscuridad".

Mientras tanto, de acuerdo a la crítica de Isabel Croce de Diario La Prensa, El precio de la verdad "se convierte en un filme de testimonios y pequeñas secuencias donde lo legal deja paso a la sensibilidad y lo humano".

netflix-el-precio-de-la-verdad1.jpg El precio de la verdad es una película de 2019 basada en hechos reales.

Netflix: de qué trata la película El precio de la verdad

El precio de la verdad, disponible en Netflix, centra su trama en Robert Biliott (Mark Ruffalo), un abogado cuyo bufete defiende a compañías químicas, por lo que decide arriesgar su carrera para exponer el mal manejo de desechos tóxicos de una corporación.

La película, inspirada en una impactante historia real, trata sobre un tenaz abogado que descubre el oscuro secreto que conecta un número creciente de muertes inexplicables con una de las corporaciones más grandes del mundo. En el proceso, arriesga todo: su futuro, su familia y su propia vida, para sacar a la luz la verdad.

el precio de la verdad 1.jpg Mark Ruffalo encarna a un tenaz abogado cuyo bufete defiende a compañías químicas, por lo que decide arriesgar su carrera para exponer la verdad.

Reparto de El precio de la verdad, película de Netflix

Mark Ruffalo como Robert Bilott

como Robert Bilott Anne Hathaway como Sarah Bilott

como Sarah Bilott Tim Robbins como Tom Terp

Bill Pullman como Harry Dietzler

Bill Camp como Wilbur Tennant

Víctor Garber como Phil Donnelly

Mare Winningham como Darlene Kiger

Netflix: tráiler de la película El precio de la verdad

Embed - El Precio de la Verdad: Dark Waters - Tráiler Oficial (Sub. Español)

Dónde ver la película El precio de la verdad, según la zona geográfica