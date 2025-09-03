Inicio Política Jubilados
Los jubilados cumplieron su marcha número 80 rodeados de numerosos policías

En febrero de 2024 comenzaron a marchar los jubilados en reclamo del recorte de medicamentos y la baja jubilación. Este miércoles acompañaron a ATE

Gustavo De Marinis
Por Gustavo De Marinis
Hubo mucha policía este miércoles. De todos modos no hubo incidentes. De fondo, una "Abuela de Plaza de Mayo".

Los jubilados y pensionados de Mendoza llegaron este miércoles a la marcha número 80 en la plaza San Martín, de Ciudad, a casi un año y medio de movilizaciones en reclamo por los bajos salarios y la pérdida de beneficios para obtener medicamentos gratuitos.

En febrero de 2024, tras el ajuste dipuesto por Javier Milei, comenzaron las marchas que nunca se interrumpieron, tanto en verano como en invierno, y siempre con epicentro en la city mendocina. Casi que pasaron a convertirse en un clásico como en su momento lo consiguieron las Madres de Plaza de Mayo, en el mismo escenario, pero los días jueves.

A estas convoctorias se fueron sumando distintas organizaciones gremiales, estudiantiles, sociales y políticas, además de quienes lo hicieron de manera independiente. Y desde hace bastante tiempo también comenzaron a participar personas con discapacidades, ya sea en forma individual o a través de colectivos que las agrupan.

marcha de jubilados numero 80
Empleados de Vialidad Nacional acompañaron la marcha de los jubilados.

Ochenta marchas de jubilados

Este miércoles los jubilados y pensionados de Mendoza se trasladaron a la Legislatura y acompañaron el reclamo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) contra el proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público que fue aprobado en la Cámara de Diputados. La normativa pasó ahora al Senado.

marcha de jubilados numero 80-1
La marcha de los jubilados transitó por media calzada en avenida España.

Hasta los Bomberos acompañaron a los jubilados

Como es constumbre, la marcha comenzó en el costado suroeste de la plaza San Martín y desde allí los manifestantes dieron una vuelta al paseo para luego seguir por avenida España hasta la Peatonal y de ahí a la Legislatura.

Todo esto se desarrolló en forma pacífica, con más custodia policial que de costumbre y hasta la presencia para muchos sorpresiva de Bomberos.

De todos modos, tanto los uniformados como los municipales facilitaron la marcha al ordenar el tránsito y habilitar sólo media calzada en calle España.

marcha de jubilados numero 80-3
La marcha número 80 de los jubilados de Mendoza llegó a la Legislatura provincial.

Bancarios, madereros, trabajadores de la industria láctea, gráficos, ferroviarios, la CGT, el movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, espacios de izquierda y delegaciones de jubilados de distintos puntos de la provincia conformaron parte de la importante concurrencia, acompañada por bombos y banderas y hasta un títere gigante representando a una abuela de Plaza de Mayo.

marcha de jubilados numero 80-4
Numerosa fue la marcha de este miércoles de los jubilados de Mendoza.

Los reclamos fueron dirigidos, como siempre, mayormente contra Javier Milei y ahora agregaron a su hermana por lo que en varios pasajes se escuchó el hit de moda del momento que dice "Karina alta coimera", vinculado con el escándalo de las supuestas coimas en el área de Discapacidad. También fue incluido Alfredo Cornejo en las "dedicatorias".

Algunos de los oradores homenajearon al dirigente Germán Ejarque, referente de la lucha de las personas con discapacidad, quien falleció este miércoles.

