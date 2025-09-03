ANSES: monto, aumento, bonos y fechas de pago a jubilados en septiembre 2025

Vale recordar que desde el Gobierno Nacional señalaron que el bono para jubilados está asegurado hasta fin de año y que, por ahora, recién aumentaría a partir del 2026.

Montos: cuánto van a cobrar los jubilados de ANSES en septiembre 2025

Con el aumento y el bono para jubilados, los montos a cobrar en septiembre son los siguientes:

Jubilados que cobran la mínima: $320.277,177 (con bono: $390.277,17)

Jubilados que cobran la máxima: $2.155.162,17

anses, jubilados (2) ANSES confirmó todo lo que deben saber los jubilados sobre sus haberes en septiembre

ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Con los cambios en el calendario de pago de ANSES, las fechas de cobro para todos los jubilados son estas:

Fechas de pago de Jubilaciones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Jubilaciones que superen el haber mínimo