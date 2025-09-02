Inicio Política Karina Milei
Un periodista uruguayo generó expectativa por audios de Karina Milei pero después aclaró que no los tiene

El uruguayo Eduardo Preve dijo que iba a pasar "los últimos audios" del caso después de la orden judicial que prohíbe su difusión en Argentina. Al final no ocurrió, aunque el escándalo por coimas continúa

Por UNO
El juez Alejandro Patricio Maraniello prohibió difundir audios de Karina Milei grabados en Casa Rosada. Pero un periodista uruguayo parecía desafiar a la Justicia argentina: invitó a seguir una transmisión donde decía que iba a difundir en vivo las supuestas escuchas de la hermana del presidente ligadas al escándalo de presunta corrupción y coimas que arrancaron con los audios del ex director de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

Al final, todo el episodio de supuestas "revelaciones" en Uruguay terminó en decepción.

Los audios de Karina y la orden judicial

El Poder Judicial ordenó este lunes el "cese inmediato" de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno y atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; lo que generó la crítica de constitucionalistas, parte de la prensa y la oposición.

La decisión fue celebrada por el gobierno nacional, que la interpretó como un reconocimiento a una "violación grave a la privacidad institucional".

El juez dictó una medida cautelar que prohíbe la publicación del material anunciado el pasado 29 de agosto. La resolución ordena el cese de la difusión "a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web".

El periodista “revelador” de los audios de Karina Milei

Eduardo Preve es un periodista uruguayo que conduce el segmento "La Tapadita" en la radio M24. En las últimas horas, prometió que en su programa de este martes publicará "los últimos audios" del denominado "Audiogate Argentina", que involucra a Karina Milei, y a otros funcionarios en una presunta red de coimas.

Esas afirmaciones generaron gran expectativa. Pero al final ninguno de los audios que pasó Preve contenían las esperadas declaraciones de Karina. Un malentendido que hubiera sido muy fácil de aclarar con un simple mensaje.

La radio M24 transmite su programación en vivo y en formato de video a través de su canal oficial de YouTube. Se puede acceder directamente a través de este enlace.

El juez tiene ocho denuncias en su contra

El juez civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello, que ordenó frenar la difusión de los supuestos audios de Karina Milei acumula ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura.

Los ocho expedientes reúnen acusaciones de abuso de poder, acoso laboral y abuso sexual, maltrato, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento de reglamentos internos. Muchos de los legajos provienen de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y de la Oficina de Bienestar, que enviaron actuaciones a la Comisión de Disciplina. La documentación está en anexos reservados y no es de acceso público.

Fuentes: A24 y agencia Noticias Argentinas.

