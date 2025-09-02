El SUTE ya cuenta con un centro de día para jubiladas y jubilados

sute centro de dia El nuevo espacio se encuentra a una cuadra de la sede central del SUTE, en calle Coronel Plaza 638 de Ciudad.

El nuevo centro de día del SUTE

El nombre del lugar es en homenaje a Josefina “Fina” Orozco, una histórica militante del SUTE, comprometida con la educación pública, desde la creación del sindicato.

Su última lucha fue un espacio de encuentro para jubilados y jubiladas. Ella junto a sus compañeros lo soñaron, y finalmente el centro de día se volvió realidad.

En la ceremonia de inauguración estuvieron hijas y nietos de “Fina”, junto a familiares de Eduardo Franchino, Secretario General del sindicato en el período 2007-2010, conducción de la que Fina formó parte como Secretaria Adjunta.

Fue una jornada de encuentro para cientos de docentes y celadores jubilados, quienes volvieron a verse después de mucho tiempo, esta vez con la promesa de juntarse pronto en el espacio recién inaugurado.

pileta centro de dia sute La pileta climatizada está destinada a hidroterapia y rehabilitación.

Gustavo Correa, secretario gremial del SUTE afirmó durante el acto de inauguración: “Estamos cumpliendo un sueño de más de 15 años, gracias a este equipo, ya que participaron compañeros de todos los departamentos” y continuó “Tenemos convicción y somos tozudos en encontrarnos, juntarnos, mirarnos y abrazarnos y creemos como organización sindical, que los recursos de los trabajadores son para los trabajadores, son un bien común”.

Por su parte Carina Sedano, Secretaria General del sindicato expresó: “Tuvimos el compromiso de inaugurar este centro de día, ya que es un mandato de quienes nos antecedieron”, incluyó además a las generaciones actuales en su mensaje, “Es importante cuidar al SUTE y a sus espacios comunes, ya que son lugares para reunirse, reír y también resistir” y cerró “Hoy terminamos una historia y empezamos otra”.

El centro de día para jubilados y jubiladas forma parte de un proyecto, que se centra en la compra y construcción de espacios comunes ,como campings, sedes y centros de jubilados.

También en la formación y en una perspectiva federal. Durante la ceremonia se anunció la apertura de nuevos centros de día y rehabilitación para la zona este y la zona sur.

Por último el Sindicato de los Trabajadores de la Educación de Mendoza invita a todos sus afiliados a conocer, participar y proponer actividades en el Centro de Día “Fina Orozco”.

Fuente: prensa SUTE