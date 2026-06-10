Ni lengua de suegra ni potus: la elegante planta de interior que será tendencia en invierno 2026

planta anturio Anturio.

Para aprovechar la belleza de esta planta de interior, es fundamental prestar atención a ciertos cuidados de jardinería. Uno de los más importantes pasará por la luz que necesita el anturio. La misma debe ser indirecta y el sitio ideal para colocar la maceta es cerca de una ventana donde reciba una abundante iluminación natural, pero siempre de manera filtrada.

Si bien el anturio es capaz de sobrevivir en rincones sombríos de la casa, la escasez de luz detendrá por completo la aparición de sus flores, limitando a la planta a exhibir únicamente su follaje verde.

Por otro lado, la humedad también es importante en el desarrollo del ejemplar. Debido a que es una planta de origen tropical, esta especie demanda un entorno con alta humedad para mantener la sanidad y el brillo de sus hojas. La sugerencia pasará por rociar el anturio a diario utilizando agua libre de cal.

anturio Anturio.

En sintonía, también debemos crear un microclima para el correcto crecimiento de esta planta. Durante la época de frío donde utilizamos calefacción, es menester colocar un plato con agua permanente debajo de la maceta del anturio. Es fundamental usar piedras decorativas para separar la base del recipiente, impidiendo que las raíces toquen el agua directamente.

Por último, las raíces del anturio no tolera los encharcamientos ni necesita que el sustrato esté constantemente mojado. Durante el invierno, la pauta ideal se reduce a un solo riego por semana, mientras que en verano debemos incrementar la frecuencia a dos o tres veces semanales.