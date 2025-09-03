Video: mientras la víctima de femicidio era asistida, el agresor miraba desde la puerta de la casa

Agregó: "Fue terrible. Se acercó mucha gente para ayudarla. Cuando llegó la Policía él seguía en la puerta. Estaba como si hubiese matado un perro. Una crueldad increíble".

Además, la testigo dijo: "Lo vi muchas veces con ella y siempre lo vi como una gran persona, muy bien con ella", por lo que no había nada que le hiciera pensar que podría llegar a tal nivel de violencia.

Este es el video del momento en el cual Sandra Sánchez era asistida por los vecinos que la vieron desplomarse en la vereda de su casa:

Embed - Femicidio en Guaymallén: su ex pareja se quedó en la puerta de la casa sin auxiliarla

Femicidio en Guaymallén: las últimas palabras de la víctima

Sandra y Enzo estuvieron en pareja 20 años, pero hacía un mes que estaban separados. Según señalaron allegados, el motivo fue cuando él habría intentado golpear a una de las hijas de la mujer, y por ese motivo ella lo echó de la casa.

Daniel es un bicicletero que tiene su local y su casa en la esquina de calle Rúpolo al 6500 y también fue testigo del femicidio. Describió a Enzo Valdovino como una persona amable, a quien nunca le había notado una mala cara o que fuese mal agestado.

"No lo veía para nada violento, una persona tranquila, y en 20 años que estuvieron juntos jamás en en la vida se escuchó un grito, ni una pelea. Nada", recordó.

Enzo Valdovino femicida (1) Enzo Valdovino fue detenido por el femicidio de su ex pareja Sandra Sánchez.

Él estaba en la vereda con otro muchacho cuando vieron que la mujer salió de la casa y se desplomó: "Sentí el grito de Sandra. Le dijo: 'Enzo qué hiciste' y se desplomó en la vereda. A él no lo vi".

El joven que estaba con Daniel fue quien se sacó su remera y se la puso a Sandra Sánchez en la herida para contener la hemorragia. Luego otra persona fue quien trató de contenerla, mientras los demás que se acercaron llamaron al 911.

Cuando la ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegó al lugar la víctima todavía estaba con signos vitales, pero minutos después murió.

El hombre de 57 años seguía en la puerta de la casa cuando llegó la Policía, y lo detuvieron inmediatamente mientras comenzaba la investigación como femicidio.

La explicación del detenido por femicidio

Cuando Enzo Valdovino fue arrestado, le dijo a los policías que había ido a la casa de Sandra para buscar sus muebles tras su separación.

Según su versión, minutos después de entrar a la vivienda que habían compartido durante años, tuvieron una discusión que llegó a un forcejeo. En ese momento él tomó un cuchillo, y en medio de la pelea hirió a Sandra.

femicido Guaymallén muebles Las hijas de la mujer víctima de femicidio tiraron a la calles los muebles del acusado, y la gente que pasó se los llevó.

Luego de la muerte de la mujer de 57 años, en la mañana de este miércoles, las hijas de la víctima de femicidio sacaron a la calle todos los muebles en cuestión, y se los llevó la gente que pasó por el lugar.

Pero otro testimonio aportó otros datos que podrían complicar a Valdovino. Una amiga de las hijas de Sandra contó que recibió mensajes del hombre en la madrugada del martes, quien le habría dicho "si voy para allá se termina todo". Esos mensajes fueron enviados a la Fiscalía de Homicidios para que se sumen a la investigación que lleva adelante la fiscal Claudia Ríos.

Además, detectaron que Enzo Valdovino, el detenido por femicidio tenía al menos 8 perfiles de Facebook en los que compartía fotos con Sandra, pero en el último tiempo compartía imágenes, mensajes y videos sobre cómo debe ser el amor, cuestiones de frustración o decepción que parecían tener una destinataria, aunque no la mencionara.