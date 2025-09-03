"Te vas a pudrir en la cárcel": el repudio y escrache de la gente contra el jubilado acusado del femicidio

Durante todo el mes de agosto, el jubilado que quedó implicado en el femicidio de su ex pareja, Sandra Sánchez, dejó indicios en su cuenta de Facebook sobre su mirada en contra de las mujeres, e inclusive, hasta una especie de "alerta" sobre lo que nadie pensaba que "sería capaz de hacer".

Entre las frases publicadas en el perfil de Facebook de Enzo Manuel Valdovino, que terminaron llamando la atención de la gente luego de que se conociera el femicidio de Sandra Sánchez, se señalan, al menos como llamativas, las siguientes:

"Las mujeres que se dejan llevar por sus amigas": el posteo mostraba al Papa León XIV refiriéndose a la mujer bajo la frase "las mujeres que se dejan de llevar por las amigas, jamás construyen un hogar. Las mujeres que le dan más importancia a las amigas que al hombre que tienen al lado"

"Cuando a mi hija le digan: no creo que mi papá sea capaz/ Mi hija: tú no sabes de lo que es capaz cuando se le cruzan los cables"

"Solo agradecer y buena vida, lástima ser títere de una h..." ante un posteo en el que inicia con "la gota que rebalsa el vaso no es el enojo, es el cansancio..."

Posteo facebook femicidio 2

A horas de darse a conocer el femicidio de Sandra Sánchez, los posteos en el Facebook de Enzo Manuel Valdovino se llenaron de respuestas y mensajes de odio por parte de otros usuarios. "Asesino hdp" y "te vas a pudrir en la cárcel" son dos de las respuestas que más se replican, puntualmente, en estas publicaciones que generaron bronca en la gente.

Así fue el femicidio de Sandra Sánchez, el octavo caso en Mendoza en el 2025

Enzo Manuel Valdovino es el hombre acusado del femicidio de Sandra Sánchez, quien fue asesinada en su vivienda, producto de una herida cortante en la parte baja de la axila. Se presume que el ataque ocurrió en el momento en el que el presunto femicida, acudió a la casa de su ex pareja, en busca de mubles tras su separación.

La Policía tomó conocimiento del femicidio tras un llamado al 911 por parte de uno de sus vecinos, en respuesta a gritos desesperados de la mujer. Enzo Manuel Valdovino se encontraba dentro de la casa al momento de la llegada del móvil, y fue detenido en la vivienda ubicada en Guaymallén, para ser trasladado posteriormente a la subcomisaría Conde.

Posteo facebook femicidio 3

El asesinato de Sandra Sánchez es el octavo femicidio en Mendoza en lo que va del 2025. Los demás casos son: Antonia Falcón, de 60 años; Alejandra Cuevas, de 48 años; Eliana Speziale, de 44 años; Verónica Magallanes, de 49 años -en este caso también murió su hijo Mariano de 32 años en un incendio intencional-; Carla Del Souc, de 27 años; Flora Moyano, de 60 años, y Rocío Collado, de 30 años.