Frustraron un intento de femicidio: fue detenido en el momento que ahorcaba a su pareja

Sin dudarlo, y ante el pedido de auxilio de la víctima, los policías tiraron abajo la puerta y entraron a la casa, donde vieron que un hombre tenía agarrada del cuello a su pareja.

Así frustraron un intento de femicidio

Los policías le dieron la orden que soltara a la mujer, pero el hombre estaba decidido a todo. Uno de los efectivos lo tuvo que golpear para sacarlo de encima de la víctima.

Mientras uno lo esposaba, el otro asistió a la mujer para saber si estaba bien. A simple vista notó que tenía su cuello rojo y lastimado de cómo había intentado ahorcarla su pareja.

Policía móviles Seguridad El detenido tuvo que ser golpeado por un policía para que dejara de ahorcar a su pareja. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Al detenido lo subieron al móvil, pero nunca dejó de lanzar amenazas hacia los policías. Además, se golpeó reiteradas veces dentro del vehículo, lo que fue informado por los efectivos.

Una vez controlada la situación, el detenido fue trasladado a la Comisaría 6° por orden judicial, mientras que la mujer fue asistida y llevada a otra dependencia para hacer la denuncia.