Inicio Policiales detenido
In fraganti

Frustraron un intento de femicidio: fue detenido en el momento que ahorcaba a su pareja

La Policía llegó a la casa de la víctima en Godoy Cruz en el momento que el hombre ahorcaba a su pareja. Fue detenido mientras asistieron a la mujer

Soledad Segade
Por Soledad Segade [email protected]
La víctima alcanzó a gritar ayuda

La víctima alcanzó a gritar "ayuda, oficial" mientras era ahorcada por su pareja, quien quedó detenido a disposición de la Justicia. Imagen ilustrativa.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Una mujer víctima de la violencia de su pareja fue salvada por los policías que llegaron a su casa tras un llamado al 911 que alertó la situación. Los efectivos entraron y vieron cómo el hombre ahorcaba. Fue detenido rápidamente y constataron las lesiones en el cuello de la mujer.

Habían pasado algunos minutos de las 5 de este viernes cuando el coordinador del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) le pidió a un móvil que fuera a verificar un llamado que indicó que en calle Cabo Oyarse al 400, de Godoy Cruz, una mujer era golpeada por un hombre.

Policía móviles Seguridad
Los policías frustraron un intento de femicidio y detuvieron a un hombre en el momento que ahorcaba a su pareja en Godoy Cruz. Imagen ilustrativa.

Los policías frustraron un intento de femicidio y detuvieron a un hombre en el momento que ahorcaba a su pareja en Godoy Cruz. Imagen ilustrativa.

En pocos minutos los efectivos llegaron a la casa, golpearon, pero no se escuchaba nada. Todo era silencio hasta que sintieron la voz de una mujer: "Ayuda oficial".

Sin dudarlo, y ante el pedido de auxilio de la víctima, los policías tiraron abajo la puerta y entraron a la casa, donde vieron que un hombre tenía agarrada del cuello a su pareja.

Así frustraron un intento de femicidio

Los policías le dieron la orden que soltara a la mujer, pero el hombre estaba decidido a todo. Uno de los efectivos lo tuvo que golpear para sacarlo de encima de la víctima.

Mientras uno lo esposaba, el otro asistió a la mujer para saber si estaba bien. A simple vista notó que tenía su cuello rojo y lastimado de cómo había intentado ahorcarla su pareja.

Policía móviles Seguridad
El detenido tuvo que ser golpeado por un policía para que dejara de ahorcar a su pareja. Imagen ilustrativa.

El detenido tuvo que ser golpeado por un policía para que dejara de ahorcar a su pareja. Imagen ilustrativa.

Al detenido lo subieron al móvil, pero nunca dejó de lanzar amenazas hacia los policías. Además, se golpeó reiteradas veces dentro del vehículo, lo que fue informado por los efectivos.

Una vez controlada la situación, el detenido fue trasladado a la Comisaría 6° por orden judicial, mientras que la mujer fue asistida y llevada a otra dependencia para hacer la denuncia.

Temas relacionados:

Te puede interesar