Violenta discusión: le disparó cinco veces a un vecino, huyó y meses después fue detenido

Detenido balacera hospital El hombre atacado a balazos por su vecino en una discusión permaneció internado varios días por las graves heridas Foto gentileza berissoya.com

El ahora detenido, también fue atendido por los médicos al presentar una herida provocada por un botellazo, y a partir de ese momento, se mantuvo prófugo. En aquel momento, uno de los vecinos visiblemente alterados dio detalles del presunto agresor, identificado en el barrio como “Tomi”, quien huyó en una moto 110cc azul, vistiendo una campera negra y gorra gris.

Luego de una intensa búsqueda de varios meses, la Justicia libró la orden de captura del imputado y en las últimas horas fue encontrado y detenido en la Escuela Primaria N° 22, de La Plata, donde asisten sus hijos.

Desde muy temprano, este lunes se montó un operativo de vigilancia en varias zonas por donde podría movilizarse al prófugo y finalmente los efectivos lo aprehendieron en momentos que se encontraba en la puerta del establecimiento a bordo de un automóvil Renault Logan.

Detenido balacera barrio Un joven de 26 años que le había disparado cinco veces a un vecino en medio de una discusión, fue detenido tras estar prófugo Foto Google Maps

En medio de la tensa situación, se originaron varios enfrentamientos a la hora de concretar la detención, pero finalmente el joven fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la UFI de La Plata interviniente, bajo la carátula de “tentativa de homicidio, portación ilegal de arma de fuego de uso civil, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones agravadas”.

Según fuentes de la investigación, trascendió que el joven detenido posee varios antecedentes penales y que considerada una persona con carácter violento para resolver las diferencias con las demás personas.