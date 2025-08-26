Inicio Sociedad ANSES
Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran jubilaciones y asignaciones este miércoles 27 de agosto

ANSES continúa este miércoles con los depósitos del calendario de pagos de agosto y se destaca el cobro de los jubilados, pensionados y asignaciones familiares

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de agosto 2025, y se destaca el cobro de los jubilados, pensionados y asignaciones familiares.

ANSES sigue este miércoles 27 con le pago que les brinda a los beneficiarios de las principales prestaciones que son los pagos de las jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones como las de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) y de Familiares de Pensiones No Contributivas.

Este mes, mediante la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los haberes de los jubilados y pensionados, AUH, SUAF y otras prestaciones, tienen un aumento del 1,62%, incremento que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás (la inflación de junio).

ANSES-hoy.jpg
ANSES cumple un papel fundamental en la protección social y el bienestar de los ciudadanos argentinos, brindando una variedad de servicios y prestaciones para abordar diferentes necesidades.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da a conocer, mediante su calendario de pagos de agosto 2025, quiénes cobran según la terminación del DNI (Documento Nacional de Identidad) de cada beneficiario.

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

jubilados pensionados anses (1)
La ANSES es una entidad clave para el bienestar social en Argentina, ya que gestiona una gran variedad de beneficios y prestaciones que brindan un sustento económico a millones de personas en diferentes etapas de su vida.

Fechas de pago de ANSES en agosto:

Fechas de pagos de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del miércoles 27 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del jueves 28 de agosto de 2025

Fechas de pagos Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025
  • Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Fechas de pagos Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Fechas de pago del Desempleo Plan 1 (mes a cobrar agosto)

  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del miércoles 27 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del jueves 28 de agosto de 2025

