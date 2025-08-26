Inicio Sociedad Ciudad
Dejan 40 gallinas abandonadas en una ciudad y ahora son 700: buscan una empresa que se haga cargo de las aves

Esta ciudad es un claro ejemplo de cómo una acción que parece menor puede tener repercusiones serias a nivel ambiental. Te contamos sobre estas aves

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
Una parvada de gallinas de apropia de una ciudad y ahora el municipio busca dar una repuesta 

Una ciudad vive una situación que combina sorpresa, preocupación y un poco de incredulidad. Lo que comenzó como un abandono aparentemente menor se ha transformado en un verdadero fenómeno urbano: 40 gallinas dejadas en un parque han dado lugar a una población que hoy se estima en alrededor de 700 aves que recorren calles y áreas verdes sin control.

Los vecinos de la ciudad han visto cómo la presencia de estas aves se multiplicó con el tiempo, hasta el punto de calificar la situación como una verdadera “invasión de gallinas”. Te contamos de qué se trata.

Aves (1)
Una&nbsp;proliferaci&oacute;n descontrolada de gallinas silvestres&nbsp;que altera la vida de vecinos y pone en riesgo la seguridad vial.

Dejan 40 gallinas abandonadas en una ciudad y ahora son 700: buscan una empresa que se haga cargo de las aves

En la ciudad de Torrevieja, en Alicante (España) mientras algunos disfrutan de la inesperada vida rural, otros se muestran preocupados por el ruido constante, la suciedad y los posibles riesgos de salud que acarrea la presencia de tantas aves en espacios públicos. La convivencia, en muchos sectores, se ha vuelto difícil y ha generado un llamado urgente a la acción.

Actualmente, las autoridades y los residentes buscan que una empresa especializada se haga cargo del cuidado y traslado de las aves. La idea es reubicarlas en entornos adecuados, evitando su sacrificio y garantizando que tanto los animales como los vecinos puedan coexistir de manera segura. Sin embargo, trasladar a cientos de gallinas no es tarea sencilla: muchas están acostumbradas a deambular libremente, por lo que capturarlas y reubicarlas requiere planificación, experiencia y paciencia.

Aves
Un censo contabiliz&oacute; 700 gallinas, gallos y pollos en la ciudad de Alicante en plena ola de calor y con playas repletas de turistas.

La gallinas se apropian de una ciudad

La retirada de las gallinas, gallos y pollos de las calles de Torrevieja ya se adjudicó a una empresa, sin embargo, finamente la compañía rechazó el contrato por no tener dónde dejarlas. La situación en esta ciudad ha abierto un debate sobre la responsabilidad ciudadana y el manejo de animales abandonados. Casos como este reflejan la necesidad de concientizar sobre la tenencia responsable, así como de implementar estrategias de control poblacional y protección animal en entornos urbanos.

Mientras tanto, las gallinas siguen explorando el parque y las calles de Torrevieja, picoteando entre la hierba y creando un paisaje inesperado en la ciudad. La esperanza de vecinos y autoridades es que pronto se encuentre una solución definitiva, que permita devolver la tranquilidad al entorno urbano y, al mismo tiempo, ofrecer a estas aves un hogar seguro lejos del caos de la ciudad.

