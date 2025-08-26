Dejan 40 gallinas abandonadas en una ciudad y ahora son 700: buscan una empresa que se haga cargo de las aves

Actualmente, las autoridades y los residentes buscan que una empresa especializada se haga cargo del cuidado y traslado de las aves. La idea es reubicarlas en entornos adecuados, evitando su sacrificio y garantizando que tanto los animales como los vecinos puedan coexistir de manera segura. Sin embargo, trasladar a cientos de gallinas no es tarea sencilla: muchas están acostumbradas a deambular libremente, por lo que capturarlas y reubicarlas requiere planificación, experiencia y paciencia.

Aves Un censo contabilizó 700 gallinas, gallos y pollos en la ciudad de Alicante en plena ola de calor y con playas repletas de turistas.

La gallinas se apropian de una ciudad

La retirada de las gallinas, gallos y pollos de las calles de Torrevieja ya se adjudicó a una empresa, sin embargo, finamente la compañía rechazó el contrato por no tener dónde dejarlas. La situación en esta ciudad ha abierto un debate sobre la responsabilidad ciudadana y el manejo de animales abandonados. Casos como este reflejan la necesidad de concientizar sobre la tenencia responsable, así como de implementar estrategias de control poblacional y protección animal en entornos urbanos.

Mientras tanto, las gallinas siguen explorando el parque y las calles de Torrevieja, picoteando entre la hierba y creando un paisaje inesperado en la ciudad. La esperanza de vecinos y autoridades es que pronto se encuentre una solución definitiva, que permita devolver la tranquilidad al entorno urbano y, al mismo tiempo, ofrecer a estas aves un hogar seguro lejos del caos de la ciudad.