La ciudad que desafía lo que entendemos por tamaño: Hulun Buir, la más grande del planeta Tierra

Para dimensionarlo, su tamaño es comparable al de países enteros, como el Reino Unido. Sin embargo, lejos de la imagen de una megaciudad saturada, la ciudad de Hulun Buir está compuesta por vastas praderas, bosques, ríos y zonas rurales donde la densidad poblacional es sorprendentemente baja.

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La importancia de esta ciudad

Esta ciudad posee la Pradera de Hulun Buir, considerada una de las cuatro praderas más grandes del planeta Tierra y la más hermosa de China. Además, alberga el ecosistema más completo del país, con más de 3,000 ríos, 500 lagos (como el Hulun y el Buir) y vastos bosques de taiga.

La importancia de la ciudad Hulun Buir no radica solo en su tamaño, sino en lo que ese territorio representa. Es hogar de uno de los ecosistemas de pastizales más extensos y mejor conservados de Asia, conocidos como las praderas de Hulun Buir, fundamentales para la biodiversidad regional.

Además, la ciudad cumple un rol clave en la ganadería, especialmente en la cría de ganado bovino y ovino, actividades que sostienen la economía local y preservan tradiciones culturales vinculadas a los pueblos nómadas de la zona.

En el año 2018, el Consejo de Estado de China elevó la antigua Prefectura de Nagqu a la categoría de ciudad-prefectura. Con esta reclasificación, Nagqu pasó a ser oficialmente la ciudad más grande del mundo por extensión territorial, abarcando 450,537. Desplazando a Hulun Buir tras siglos.