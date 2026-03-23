Tres conductores alcoholizados fueron detenidos en las últimas horas en distintos puntos de Mendoza. El trío de ebrios al volante causó accidentes de tránsito y uno quedó filmado por las cámaras de seguridad.
Tres conductores alcoholizados fueron detenidos: uno era camionero y otro quedó filmado por cámaras
Las tres personas fueron atrapadas por la Policía en las últimas horas y registraban aproximadamente 2 gramos de alcohol en sangre
El primero de los episodios ocurrió en la tarde del domingo, cerca de las 17, en la intersección de Ruta 7 y Ruta 40, en Luján de Cuyo. El conductor de un camión Volvo intentó sobrepasar a otro vehículo similar que estaba estacionado pero lo terminó chocando en la parte trasera.
Personal de tránsito municipal intervino y realizó los dosajes de alcoholemia para ambos conductores. El que estaba detenido arrojó resultado negativo, pero el otro chofer tenía 2,32 gramos, muy por encima de lo que prevé la Ley de Tránsito -que para el caso de conductores profesionales prevé tolerancia cero-.
Chocó alcoholizado y quedó filmado
Otro caso: en la jornada del sábado, las cámaras del Ministerio de Seguridad registraron una camioneta Toyota Hilux circulando por Godoy Cruz de manera sospechosa: tenía daños en la parte frontal, las cubiertas pinchadas, humo y hasta restos de ramas en el parabrisas.
El conductor fue detenido en las inmediaciones de Gorriti y Montes de Oca. Se pudo establecer que tenía 2,82 gramos de alcohol en sangre, por lo que quedó a disposición de la Justicia Contravencional.
Aquí, el video de su raid etílico:
Finalmente, cerca de la 1 de este lunes, un auto Honda manejado por una joven de 27 años colisionó a un ciclista en la esquina de Mitre y Colón, pleno centro.
La víctima del accidente en Ciudad sufrió politraumatismos varios y quedó internada en el Hospital Lagomaggiore. Mientras que se realizó el dosaje a la mujer y arrojó que tenía 1,75 gramos de alcohol en sangre.