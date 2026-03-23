Tres conductores alcoholizados fueron detenidos: uno era camionero y otro quedó filmado por cámaras

Control vial alcoholimetro.jpg Un conductor manejaba totalmente borracho este domingo al chocar contra un colectivo. Tenía más de 4 gramos de alcohol en sangre. Foto: Archivo

Chocó alcoholizado y quedó filmado

Otro caso: en la jornada del sábado, las cámaras del Ministerio de Seguridad registraron una camioneta Toyota Hilux circulando por Godoy Cruz de manera sospechosa: tenía daños en la parte frontal, las cubiertas pinchadas, humo y hasta restos de ramas en el parabrisas.

El conductor fue detenido en las inmediaciones de Gorriti y Montes de Oca. Se pudo establecer que tenía 2,82 gramos de alcohol en sangre, por lo que quedó a disposición de la Justicia Contravencional.

Aquí, el video de su raid etílico:

Embed - El Sistema de monitoreo del CEO permitió detectar a un conductor ebrio y recuperar vehículos robados

Finalmente, cerca de la 1 de este lunes, un auto Honda manejado por una joven de 27 años colisionó a un ciclista en la esquina de Mitre y Colón, pleno centro.

La víctima del accidente en Ciudad sufrió politraumatismos varios y quedó internada en el Hospital Lagomaggiore. Mientras que se realizó el dosaje a la mujer y arrojó que tenía 1,75 gramos de alcohol en sangre.