La ciudad más alejada del mar en todo el planeta Tierra: posee un clima único y más de 4 millones de habitantes

Ubicada en una vasta llanura rodeada por desiertos y montañas, esta ciudad experimenta un clima continental semiárido, caracterizado por inviernos muy fríos y veranos cálidos sin la moderación que brinda el mar. En invierno, las temperaturas medias diarias en enero suelen descender a alrededor de −12,6°C, mientras que en pleno verano, en agosto, pueden superar los 42,1 °C en eventos extremos registrados en el pasado.

Urumqi (2)

¿Cómo es el clima de esta ciudad?

La ausencia de humedad marina hace que las diferencias entre días y noches sean notables, y que la ciudad reciba un alto número de horas de sol al año, con más de 2500 horas de luz brillante.

Caminar por las calles de esta ciudad hoy significa experimentar un entorno donde las estaciones están bien marcadas. Los inviernos largos traen frío y nieve, y los veranos calurosos exigen adaptaciones en la infraestructura y en las rutinas diarias de sus habitantes.

La ciudad está rodeada por el desierto de Gurbantünggüt al norte y cerca del desierto del Taklamakan al sur, lo que contribuye a la sequedad del aire y a precipitaciones escasas (alrededor de 290 mm anuales). Además, Urumqi se encuentra en un solo huso horario nacional (el de Pekín), a pesar de estar a casi 3000 kilómetros al oeste de la capital china, lo que en invierno hace que el sol no aparezca hasta bien entrada la mañana.