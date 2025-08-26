Advirtieron que la tormenta de Santa Rosa traerá lluvias abundantes a Mendoza durante el fin de semana

Qué pasará en Mendoza con la tormenta de Santa Rosa

Como todos los 30 de agosto, ese día se conmemora el día de Santa Rosa de Lima, y está vinculado a fuertes temporales o lluvias que afectan unos días antes o unos días después de esa fecha.

Este año en Mendoza se dará al mismo tiempo. La especialista explicó que el pronóstico del tiempo muestra que hay "muchas chances de precipitaciones abundantes en toda la provincia".

pronostico del tiempo lluvia mendoza El sábado se espera la llegada de la tormenta de Santa Rosa con lluvias durante todo el día. Imagen ilustrativa. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Esto afectará con "precipitaciones abundantes especialmente el sábado, y parte del domingo", detalló Elizabeth Naranjo Tamayo a Radio Nihuil y agregó que será un fin de semana para quedarse en casa por las lluvias.

Además, con la llegada de la tormenta de Santa Rosa, se espera un marcado descenso de la temperatura con máximas que irán entre los 12 y los 15 grados.

Por qué se llama tormenta de Santa Rosa

Se trata de un fenómeno que suele ocurrir unos días antes o después del 30 de agosto, día en que se recuerda a Santa Rosa de Lima, patrona de América.

Estas lluvias adoptaron el nombre de la religiosa luego de un hecho que marcó un antes y un después en Lima, la capital de Perú, cuando una inesperada tormenta se formó rápidamente e impidió el desembarco de piratas holandeses que iban a atacar la ciudad.

Tormenta de Santa Rosa La tormenta de Santa Rosa ocurre cerca del 30 de agosto de cada año. Imagen ilustrativa.

Esto se transformó en una leyenda que atribuyó poderes místicos a Santa Rosa, aunque lo que pasó en realidad fue que el capitán holandés murió y por eso abandonaron la misión que tenían de llegar a Lima.

Por otro lado, si bien se mantiene la creencia de la "tormenta", en realidad no tiene la intensidad que la gente cree. Los meteorólogos atribuyen el fenómeno de la tormenta de Santa Rosa que ocurre todos los años se debe al choque de las primeras masas de aire cálido que anticipan la primavera, con los frentes fríos que persisten del invierno.