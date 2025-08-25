La primavera empieza a hacerse sentir con días más agradables y de pleno sol para disfrutar por lo menos en esta semana. El pronóstico del tiempo adelantó que las máximas superarán los 20 grados por lo menos hasta el viernes. El sábado podría cambiar todo con la llegada de la tormenta de Santa Rosa.
El pronóstico del tiempo anticipó una semana con temperaturas primaverales
Las máximas estarán por encima de los 20 grados, según el pronóstico del tiempo en Mendoza, que anticipó una semana de primavera