El pronóstico del tiempo anticipó una semana con temperaturas primaverales

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó que esta semana habrá mucha estabilidad en toda la provincia, tanto en el llano como en la alta montaña, donde no se prevé ninguna nevada.

Pronóstico del tiempo en Mendoza - otoño - deportes - caminatas en el Parque General San Martín El pronóstico del tiempo adelantó días muy agradables y de primavera para esta semana. Imagen ilustrativa. Foto: Gentileza Celia Duek

Fiel a su estilo, la especialista de origen cubano sostuvo que en Mendoza esta semana será "para lagartear" debido a las temperaturas agradables especialmente durante las tardes. Para este lunes, Elizabeth señaló que el termómetro podría alcanzar los 23 grados. Pero aclaró que las mañanas serán frescas, con mínimas que rondarán los 7 u 8 grados.