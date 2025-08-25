Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
El pronóstico del tiempo anticipó una semana con temperaturas primaverales

Las máximas estarán por encima de los 20 grados, según el pronóstico del tiempo en Mendoza, que anticipó una semana de primavera

Por UNO
El pronóstico del tiempo adelantó que esta semana será casi de primavera con tardes muy agradables. Imagen ilustrativa.

Foto: Diario UNO / Martín Pravata

La primavera empieza a hacerse sentir con días más agradables y de pleno sol para disfrutar por lo menos en esta semana. El pronóstico del tiempo adelantó que las máximas superarán los 20 grados por lo menos hasta el viernes. El sábado podría cambiar todo con la llegada de la tormenta de Santa Rosa.

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó que esta semana habrá mucha estabilidad en toda la provincia, tanto en el llano como en la alta montaña, donde no se prevé ninguna nevada.

El pronóstico del tiempo adelantó días muy agradables y de primavera para esta semana. Imagen ilustrativa.

Fiel a su estilo, la especialista de origen cubano sostuvo que en Mendoza esta semana será "para lagartear" debido a las temperaturas agradables especialmente durante las tardes. Para este lunes, Elizabeth señaló que el termómetro podría alcanzar los 23 grados. Pero aclaró que las mañanas serán frescas, con mínimas que rondarán los 7 u 8 grados.

El pronóstico del tiempo anticipó la tormenta de Santa Rosa

La especialista señaló que entre el viernes en la noche y el sábado ingresaría un nuevo pulso de inestabilidad que podría provocar algunas lloviznas durante ese día.

pronostico del tiempo lluvia mendoza
El pronóstico del tiempo adelantó que el sábado ingresaría un nuevo frente con posibles lluvias. Imagen ilustrativa.

Además, esto también podría afectar la alta montaña con algunas nevadas débiles. De cumplirse el pronóstico del tiempo, la inestabilidad llegaría el mismo de la tradicional tormenta de Santa Rosa.

