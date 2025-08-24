Pronóstico del tiempo en Mendoza: este domingo estará agradable y el lunes habrá buen tiempo

Pronóstico del tiempo en Mendoza calor verano ola de calor 8 Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

El martes, en tanto, el cielo se presentará algo nublado, tiempo bueno con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales durante la mañana. Poca nubosidad en la cordillera. La máxima alcanzaría los 23º, con una mínima de 7º.

Para el miércoles, no se anuncian cambios de importancia en las condiciones del tiempo, se espera una jornada con el cielo algo nublado, con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. La máxima en el Gran Mendoza llegaría a los 23º, con una mínima de 8º.

Mientras que el jueves habrá tiempo inestable, el cielo estará mayormente nublado hasta el mediodía, luego parcialmente nublado, poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sector noreste. La máxima alcanzaría los 22º, con una mínima probable de 9º.

Pronóstico del tiempo en Mendoza (6).jpeg Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

Para el viernes se anuncia una jornada en que continuará la inestabilidad, el cielo estará de parcial a mayormente nublado, poco cambio de la temperatura, vientos del sector sudeste a moderada intensidad y probabilidad de precipitaciones en algunos sectores del Gran Mendoza. La máxima llegaría a los 21º con una mínima de 10º.

En tanto que el sábado, comenzando un nuevo fin de semana, se anuncia una jornada con cielo nublado, poco cambio de la temperatura, tormentas aisladas y vientos del sudoeste. Se espera una máxima de 22º, con una mínima de 10º.