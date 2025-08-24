Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
El tiempo en Mendoza

Pronóstico del tiempo en Mendoza: este domingo estará agradable y el lunes habrá buen tiempo

El pronóstico del tiempo en Mendoza anuncia para este domingo una jornada agradable, con cielo algo nublado, mientras que en el inicio de la semana continuará el buen tiempo

Daniel Bibiloni
Por Daniel Bibiloni [email protected]
Pronóstico del tiempo en Mendoza: este domingo estará agradable y el lunes habrá buen tiempo

Pronóstico del tiempo en Mendoza: este domingo estará agradable y el lunes habrá buen tiempo

Foto: Diario UNO / Martín Pravata

El tiempo en Mendoza anuncia para este domingo una jornada agradable, con cielo algo nublado y temperatura agradable, mientras que para el inicio de la semana el pronóstico del tiempo en Mendoza indica un subirá levemente la temperatura, con vientos hacia la noche.

De acuerdo a los datos aportados por Contingencias Climáticas Mendoza, este domingo se espera una jornada con cielo algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales. Poca nubosidad en la cordillera.. La temperatura máxima en el Gran Mendoza llegaría a los 19º.

Mientras que para este lunes, se indica tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales en la madrugada. Poca nubosidad en cordillera. La temperatura máxima llegaría a los 22º, con una mínima de 5º.

Pronóstico del tiempo en Mendoza calor verano ola de calor 8

El martes, en tanto, el cielo se presentará algo nublado, tiempo bueno con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales durante la mañana. Poca nubosidad en la cordillera. La máxima alcanzaría los 23º, con una mínima de 7º.

Para el miércoles, no se anuncian cambios de importancia en las condiciones del tiempo, se espera una jornada con el cielo algo nublado, con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. La máxima en el Gran Mendoza llegaría a los 23º, con una mínima de 8º.

Mientras que el jueves habrá tiempo inestable, el cielo estará mayormente nublado hasta el mediodía, luego parcialmente nublado, poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sector noreste. La máxima alcanzaría los 22º, con una mínima probable de 9º.

Pronóstico del tiempo en Mendoza (6).jpeg

Para el viernes se anuncia una jornada en que continuará la inestabilidad, el cielo estará de parcial a mayormente nublado, poco cambio de la temperatura, vientos del sector sudeste a moderada intensidad y probabilidad de precipitaciones en algunos sectores del Gran Mendoza. La máxima llegaría a los 21º con una mínima de 10º.

En tanto que el sábado, comenzando un nuevo fin de semana, se anuncia una jornada con cielo nublado, poco cambio de la temperatura, tormentas aisladas y vientos del sudoeste. Se espera una máxima de 22º, con una mínima de 10º.

Temas relacionados:

Te puede interesar