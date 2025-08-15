Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
El pronóstico del tiempo anticipó lluvias pero un domingo agradable para el Día del Niño

En fin de semana marcado por muchas actividades al aire libre, puede llover, pero el Día del Niño estará agradable, según el pronóstico del tiempo en Mendoza

El pronóstico del tiempo adelantó que el fin de semana se podrá disfrutar al aire libre

El pronóstico del tiempo adelantó que el fin de semana se podrá disfrutar al aire libre, aunque se esperan lluvias. Imagen ilustrativa.

Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Un fin de semana variado es lo que se espera desde este viernes en Mendoza, con lluvias, días agradables, sol y el nuevo ingreso de un frente que traerá más precipitaciones, según el pronóstico del tiempo. Lo bueno es que dará tregua para que los chicos y las familias disfruten del Día del Niño y del encuentro de Independiente Rivadavia y Boca, en el estadio Malvinas Argentinas.

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó a Radio Nihuil que para este viernes se espera poca amplitud térmica debido a que luego de una mínima de 9 grados, la máxima alcanzará apenas los 16 grados durante la tarde.

Lluvia en Mendoza Toti 5.jpg
El pronóstico del tiempo para este viernes anticipó la posibilidad de lluvias para el viernes a la noche y madrugada del sábado. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo para este viernes anticipó la posibilidad de lluvias para el viernes a la noche y madrugada del sábado. Imagen ilustrativa.

Esto se debe a que este viernes amaneció con el cielo nublado y así se mantendrá durante el resto del día, con probabilidad de chaparrones y lloviznas en el sur, en el Valle de Uco y en el Gran Mendoza.

La especialista detalló que las lluvias podrán ser más significativas durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado. Mientras que en la alta montaña se pueden registrar nevadas débiles.

El pronóstico del tiempo para el fin de semana

Elizabeth Naranjo Tamayo señaló que luego de las posibles precipitaciones, el sábado mejoran las condiciones. Desde el mediodía disminuye la nubosidad y se espera un día agradable con circulación del viento del norte y temperaturas que irán desde los 8 grados de mínima y 17 grados de máxima.

Para el domingo, el día clave por los festejos por el Día del Niño y el partido entre Independiente Rivadavia con Boca en el estadio Malvinas Argentinas, se mantiene la circulación de aire del norte.

Pronostico del tiempo en Mendoza - paseo en el Parque General San Martín - deportes al aire libre - otoño - caminatas
Para el Día del Niño se espera un día agradable con una máxima de 17 grados, pero con la llegada de lluvias hacia la noche. Imagen ilustrativa.

Para el Día del Niño se espera un día agradable con una máxima de 17 grados, pero con la llegada de lluvias hacia la noche. Imagen ilustrativa.

Estará parcialmente nublado con poco cambio en las temperaturas, ya que se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 17 grados durante la tarde para disfrutar.

Desde la tarde noche del domingo las condiciones vuelven a cambiar y existe la posibilidad de ocurrencia de precipitaciones. El pronóstico del tiempo anticipó que esto es la antesala del cambio que habrá para la próxima semana que comenzará con un lunes lluvioso.

