El pronóstico del tiempo anticipó lluvias pero un domingo agradable para el Día del Niño

La especialista detalló que las lluvias podrán ser más significativas durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado. Mientras que en la alta montaña se pueden registrar nevadas débiles.

El pronóstico del tiempo para el fin de semana

Elizabeth Naranjo Tamayo señaló que luego de las posibles precipitaciones, el sábado mejoran las condiciones. Desde el mediodía disminuye la nubosidad y se espera un día agradable con circulación del viento del norte y temperaturas que irán desde los 8 grados de mínima y 17 grados de máxima.

Para el domingo, el día clave por los festejos por el Día del Niño y el partido entre Independiente Rivadavia con Boca en el estadio Malvinas Argentinas, se mantiene la circulación de aire del norte.

Pronostico del tiempo en Mendoza - paseo en el Parque General San Martín - deportes al aire libre - otoño - caminatas Para el Día del Niño se espera un día agradable con una máxima de 17 grados, pero con la llegada de lluvias hacia la noche. Imagen ilustrativa. Foto: Gentileza Celia Duek

Estará parcialmente nublado con poco cambio en las temperaturas, ya que se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 17 grados durante la tarde para disfrutar.

Desde la tarde noche del domingo las condiciones vuelven a cambiar y existe la posibilidad de ocurrencia de precipitaciones. El pronóstico del tiempo anticipó que esto es la antesala del cambio que habrá para la próxima semana que comenzará con un lunes lluvioso.