¿Para cuál de los dos equipos ...

Villa. independiente Rivadavia. Villa, un ex Boca que es capitán de Independiente Rivadavia.

¿Para cuál de los dos equipos hay más en juego en el partido del domingo: Independiente Rivadavia o Boca?

Luciano Carluccio (periodista de Diario UNO)

"Para mi, para Boca. Por el momento que está pasando y por todo lo que eso significa para el club. Eso no significa que el partido para la Lepra no sea importante, pero tiene mas presión Boca".

Cavani Cavani, el crack de Boca que está siendo cuestionado.

Rodrigo Ríos (periodista de Radio Nihuil)

"Considero que los dos llegan necesitados: Independiente necesita ganar de local y Boca acumula una larga serie de partidos en donde no ha conseguido la victoria. Por supuesto que el que tiene más para perder es Boca por la acumulación de partidos sin victorias y por el plantel que tiene. Además no juega copas internacionales y tiene pretensiones de ser campeón por no tener otra competición por delante después haberse quedado afuera de Copa Argentina".

Berti Berti lleva un proceso muy consolidado en la Lepra. Axel Lloret

Pablo Philippens (periodista de Diario UNO)

"Boca pone mucho más en juego. Si pierde, es muy probable que se quede sin DT y se sacudirán aún más las columnas de la dirigencia que preside Riquelme, cada día más cuestionado. Al Xeneize no le entra un problema más. El solo hecho de empatar y así estirar la histórica racha negativa sin alegrías será motivo de un enorme y nuevo conflicto, por lo que a los de Russo solo les sirve ganar en Mendoza. En cuanto a Independiente Rivadavia, sabe que un triunfo lo posicionará con más fuerza no solo en la Liga Profesional sino en la lucha por clasificar a la Copa Sudamericana. Será un partidazo".

russo 3 Russo está en la cuerda floja.

Juani Guillem (periodista de Radio Nihuil y Canal 7)

"Boca. Está inmerso en la peor racha de su historia y el peor arranque de un técnico en 120 años, sin competición internacional, sin Copa Argentina, afuera de la zona de Copa Libertadores y anteúltimo en el grupo. Situación crítica".

paredes 1

Gonzalo Fernández (periodista de Radio Nihuil)

"Boca, sin dudas. Porque lleva 12 partidos sin ganar y está obligado a sumar para clasificar a la Libertadores de año que viene, ya que quedarse afuera otra vez sería un bochorno para Riquelme, y porque en caso de perder, Russo dejará de tener el apoyo de los hinchas".

Lepra

Amadeo Inzirillo (periodista de Canal 7, Radio Nihuil y Diario UNO)

"Para mí, para Boca, que viene muy complicado, quedó afuera de todo y está obligadísimo a ganar por Russo y para no quedar tan lejos en el torneo local. Independiente, más allá de la última derrota, tiene una idea, tiene una forma, tiene un estilo, un técnico con las cosas claras y significaría un buen espaldarazo ganarle a Boca. Sin dudas se juega mucho más Boca".