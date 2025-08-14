¿Qué significa que aparezca una lagartija en tu jardín?

Cambio y renovación. El jardín es un espacio de constante transformación, donde las plantas crecen, florecen y se renuevan. La lagartija, con su capacidad para desprenderse de su cola y regenerarla, simboliza la renovación y el cambio. Su visita te sugiere que estás en un momento de tu vida en el que es necesario dejar atrás viejas situaciones o patrones para abrirte a un nuevo ciclo de crecimiento.

Prosperidad y abundancia. En muchas culturas, la lagartija es vista como un símbolo de buena suerte. Su aparición en el jardín, un lugar de crecimiento, puede ser un presagio de prosperidad y abundancia en tu vida. Es una señal de que tus esfuerzos están a punto de dar frutos y que la naturaleza te proveerá con todo lo que necesitas para prosperar.

Protección del hogar. Las lagartijas son consideradas guardianas en muchas tradiciones, ya que se alimentan de insectos dañinos y protegen a las plantas. Su presencia en tu jardín puede interpretarse como un mensaje de protección espiritual para tu hogar y tu familia. Es un recordatorio de que estás rodeado de energías que te resguardan.

¿Qué hacer si aparece una lagartija en tu jardín?

Si sigues una perspectiva espiritual, puedes interpretar su visita como un buen augurio. Considera agradecer su mensaje simbólico y simplemente obsérvala, permitiendo que siga su camino en su hábitat natural. Nunca le temas ni decidas eliminarla, pues son completamente inofensivas.