En muchas casas argentinas, suele haber indicios de plagas que habitan allí sin que la persona lo note. No necesariamente tienen que invadir el lugar, pero con su presencia muchas veces quieren decir algo sobre el entorno. En este sentido, te contamos qué significa la plaga de cucarachas.
Si una plaga de cucarachas llegó a tu casa, te contamos qué significa y por qué podría estar escondida
Por lo general con el frío, las cucarachas buscan refugiarse y sin saberlo puedes tener en tu casa una plaga silenciosa. ¿Qué significa que eligan tu hogar?
Las plagas son diversas, pueden ser de animales o de insectos como los mosquitos, las pulgas, las garrapatas y las cucarachas o incluso plagas que afectan a las plantas. En el caso de las cucarachas su aparición varía dependiendo la estación del año, ya que suelen verse mucho en verano y esconderse silenciosamente en invierno.
Qué significa que haya una plaga de cucarachas en tu casa
Hay dos posturas respecto al significado de las cucarachas. Por un lado, un aspecto relativamente bueno donde el feng shui dice que, como son un insecto que se ha adaptado a los ambientes a lo largo de años, suelen asociarse con el poder de adaptación que tiene una persona a situaciones compleja o incluso a entornos hostiles.
Su presencia en casa viene a decirte que debes aprender de ellos y buscar tu fortaleza ante cualquier dificultad. También quieren decir que tenés que vencer tus miedos, traumas y deseos reprimidos.
Sin embargo, aunque el invierno aleja a la mayoría de los insectos, las cucarachas son una plaga que buscan hogares para sobrevivir al frío y esta época es propicia para que estén silenciosamente.
Las cucarachas se sienten atraídas por la humedad, el calor y los restos de comida, ingresando por cañerías de la casa, desagües o incluso grietas que haya. Estos insectos al ser de sangre fría no pueden regular su temperatura corporal y necesitan entrar en diapausa, es decir en su estado de hibernación para ralentizar su metabolismo y resistir un largo tiempo sin alimento.
Pero, cuando encuentran en tu hogar condiciones estables y cálidas, pueden seguir activas durante el invierno para alimentarse y reproducirse y quizá sin notarlo, de repente tengas una plaga de cucarachas en casa.