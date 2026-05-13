Si una plaga de cucarachas llegó a tu casa, te contamos qué significa y por qué podría estar escondida

Hay dos posturas respecto al significado de las cucarachas. Por un lado, un aspecto relativamente bueno donde el feng shui dice que, como son un insecto que se ha adaptado a los ambientes a lo largo de años, suelen asociarse con el poder de adaptación que tiene una persona a situaciones compleja o incluso a entornos hostiles.

Su presencia en casa viene a decirte que debes aprender de ellos y buscar tu fortaleza ante cualquier dificultad. También quieren decir que tenés que vencer tus miedos, traumas y deseos reprimidos.

Sin embargo, aunque el invierno aleja a la mayoría de los insectos, las cucarachas son una plaga que buscan hogares para sobrevivir al frío y esta época es propicia para que estén silenciosamente.

plaga de cucarachas (2) Las cucarachas son insectos muy ingeniosos que pueden entrar a tu casa de varias formas diferentes. Fuente Canva.

Las cucarachas se sienten atraídas por la humedad, el calor y los restos de comida, ingresando por cañerías de la casa, desagües o incluso grietas que haya. Estos insectos al ser de sangre fría no pueden regular su temperatura corporal y necesitan entrar en diapausa, es decir en su estado de hibernación para ralentizar su metabolismo y resistir un largo tiempo sin alimento.

Pero, cuando encuentran en tu hogar condiciones estables y cálidas, pueden seguir activas durante el invierno para alimentarse y reproducirse y quizá sin notarlo, de repente tengas una plaga de cucarachas en casa.