Godoy Cruz, en el debut de Walter Ribonetto, cayó ante el Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana

El conjunto mendocino intentó presionar en el arranque y se mostró bien parado, sin dejarle espacios a su rival. De todos modos, pasados los 15', Petroli tuvo que volar para mantener su arco en cero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1956118691763950030&partner=&hide_thread=false APARECIÓ FRANCO: Petroli y una atajada fenomenal para evitar el 1-0 de Atlético Mineiro sobre Godoy Cruz en la CONMEBOL #Sudamericana.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/WUSZrtUsvE — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2025

El encuentro mantuvo la tónica hasta pasada la media hora y fue el Chulu Andino quien abrió el marcador con un verdadero golazo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1956123927329087866&partner=&hide_thread=false ¡¡DEFINICIÓN TOP!! Santino Andino y una jugada inmejorable para poner el 1-0 de Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro por los 8vos de la CONMEBOL #Sudamericana.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ASTZllFZNk — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2025

A los 37' llegó el empate del dueño de casa, pero el VAR determinó que había una posición adelantada, justo antes del cierre del primer tiempo.

En la segunda parte la presión y los ataques del Galo se hicieron más ostensibles hasta que a los 22' llegó el empate del argentino Tomás Cuello.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1956136366405751051&partner=&hide_thread=false ¡LO EMPATÓ EL GALO! Tomás Cuello apareció en soledad por el segundo palo y definió para poner el 1-1 entre Atlético Mineiro y Godoy Cruz por los 8vos de la CONMEBOL #Sudamericana.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XjwZ72fOCu — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2025

Con el 1 a 1 el Mineiro fue a buscar el segundo, pero el Tomba supo defenderse y Ribonetto hizo cambios para darle un poco de piernas frescas a esa estoica resistencia.

Todo marchaba de acuerdo al plan del DT del Tomba hasta que a los 88' Hulk marcó el 2 a 1 para los locales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1956141779142455579&partner=&hide_thread=false LO DIO VUELTA: Hulk mostró su jerarquía tras un jugadón de Atlético Mineiro y marcó el 2-1 vs. Godoy Cruz por los 8vos de la CONMEBOL #Sudamericana.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7jbGrzI5N7 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2025

Más allá de no haber podido sostener el empate, Godoy Cruz hizo un buen partido en el último finalista de la Copa Libertadores y el jueves 21 a las 19 buscará en el Gambarte, ante su gente, una victoria que le permita continuar en la Copa Sudamericana.