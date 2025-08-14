Godoy Cruz, en el debut de Walter Ribonetto, cayó ante el Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana

Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
En el debut de Walter Ribonetto como DT Godoy Cruz perdió con Atlético Mineiro por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro se jugó en Belo Horizonte, el gol visitante lo hizo Santino Andino a los 37', empató el argentino Tomás Cuello a los 22' del complemento y Hulk sentenció el resultado a dos minutos del final.

godoy cruz 1
Godoy Cruz hizo un buen partido, pero no pudo con el Atlético Mineiro en la ida de la Copa Sudamericana.

La primera llegada del encuentro fue para el Tomba y gracias a un remate de Santino Andino que fue desviado con esfuerzo al córner por el arquero Everson.

El conjunto mendocino intentó presionar en el arranque y se mostró bien parado, sin dejarle espacios a su rival. De todos modos, pasados los 15', Petroli tuvo que volar para mantener su arco en cero.

El encuentro mantuvo la tónica hasta pasada la media hora y fue el Chulu Andino quien abrió el marcador con un verdadero golazo.

A los 37' llegó el empate del dueño de casa, pero el VAR determinó que había una posición adelantada, justo antes del cierre del primer tiempo.

En la segunda parte la presión y los ataques del Galo se hicieron más ostensibles hasta que a los 22' llegó el empate del argentino Tomás Cuello.

Con el 1 a 1 el Mineiro fue a buscar el segundo, pero el Tomba supo defenderse y Ribonetto hizo cambios para darle un poco de piernas frescas a esa estoica resistencia.

Todo marchaba de acuerdo al plan del DT del Tomba hasta que a los 88' Hulk marcó el 2 a 1 para los locales.

Más allá de no haber podido sostener el empate, Godoy Cruz hizo un buen partido en el último finalista de la Copa Libertadores y el jueves 21 a las 19 buscará en el Gambarte, ante su gente, una victoria que le permita continuar en la Copa Sudamericana.

