Independiente Rivadavia vs. Tigre, por la Copa Argentina: cambio de día y horario confirmado

El partido de cuartos de final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Tigre será reprogramado por pedido de ambos clubes.

Por UNO
La Lepra jugará con Tigre el 5 de septiembre.

Finalmente quedó confirmado que el partido de cuartos de final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Tigre será reprogramado por pedido de ambos clubes.

El encuentro que inicialmente se iba a jugar el martes 26 de agosto pasará al viernes 5 de septiembre, es decir en medio de la doble fecha de Eliminatorias.

Independiente-Rivadavia-Tigre.jpg
Independiente Rivadavia ya tiene nueva fecha para jugar con Tigre por la Copa Argentina.

Ambos equipos pidieron el cambio de fecha y tienen el OK de la organización que mantendrá el horario de las 21 y la sede en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.

Independiente Rivadavia y Tigre deben enfrentarse el viernes 22 en Mendoza por el Torneo Clausura y para evitar una seguidilla de partidos acordaron pedir la postergación para la fecha FIFA en la que el certamen de Primera División tiene un receso.

El ganador entre la Lepra y el Matador de Victoria avanzará a semifinales de la Copa Argentina donde se cruzará con Racing o con el que gane el jueves 28 en Mendoza entre River y Unión de Santa Fe.

La Copa Argentina 2025

Octavos de final

  • Independiente Rivadavia 2 - Central Córdoba (Rosario) 1
  • Aldosivi 1 - Argentinos Juniors 2
  • Independiente 0 - Belgrano 2
  • Huracán 0 - Lanús 2
  • San Lorenzo 0 - Tigre 1
  • Racing 3 - Deportivo Riestra 0
  • Newell's 3 - Atlético Tucumán 2

Por jugar

  • Jueves 28/8 a las 21.15 River vs. Unión, en Mendoza

Cuartos de final confirmados

  • Sábado 5/9 a las 21 Tigre vs. Independiente Rivadavia, en Rosario
  • Argentinos Juniors vs. Lanús
  • Newell's vs. Belgrano
  • Racing vs. River o Unión

