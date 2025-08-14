Independiente Rivadavia vs. Tigre, por la Copa Argentina: cambio de día y horario confirmado

Independiente Rivadavia y Tigre deben enfrentarse el viernes 22 en Mendoza por el Torneo Clausura y para evitar una seguidilla de partidos acordaron pedir la postergación para la fecha FIFA en la que el certamen de Primera División tiene un receso.
El ganador entre la Lepra y el Matador de Victoria avanzará a semifinales de la Copa Argentina donde se cruzará con Racing o con el que gane el jueves 28 en Mendoza entre River y Unión de Santa Fe.
La Copa Argentina 2025
Octavos de final
- Independiente Rivadavia 2 - Central Córdoba (Rosario) 1
- Aldosivi 1 - Argentinos Juniors 2
- Independiente 0 - Belgrano 2
- Huracán 0 - Lanús 2
- San Lorenzo 0 - Tigre 1
- Racing 3 - Deportivo Riestra 0
- Newell's 3 - Atlético Tucumán 2
Por jugar
- Jueves 28/8 a las 21.15 River vs. Unión, en Mendoza
Cuartos de final confirmados
- Sábado 5/9 a las 21 Tigre vs. Independiente Rivadavia, en Rosario
- Argentinos Juniors vs. Lanús
- Newell's vs. Belgrano
- Racing vs. River o Unión