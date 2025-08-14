Independiente Rivadavia vs. Tigre, por la Copa Argentina: cambio de día y horario confirmado

El encuentro que inicialmente se iba a jugar el martes 26 de agosto pasará al viernes 5 de septiembre, es decir en medio de la doble fecha de Eliminatorias.

Independiente-Rivadavia-Tigre.jpg Independiente Rivadavia ya tiene nueva fecha para jugar con Tigre por la Copa Argentina. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Ambos equipos pidieron el cambio de fecha y tienen el OK de la organización que mantendrá el horario de las 21 y la sede en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.