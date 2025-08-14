En la reunión de socios mensanas se trató como tema principal la elección de nuevas autoridades de la institución, y sin lista opositora, tal como se esperaba, el mandato de Porretta se extendió hasta 2027.

Gimnasia Los socios de Gimnasia y Esgrima respaldaron a Fernando Porretta.

El empresario conduce los destinos del Lobo desde el 2011 y al dirigirse a los socios blanquinegros afirmó: "Quería agradecerle a la Comisión Directiva que me ha acompañado en todo este tiempo. Es una familia la que tenemos en Gimnasia y Esgrima y me siento muy agradecido. Estamos en la mitad del camino y necesitamos mucho de ustedes para lograr las metas y objetivos que son los mismos de todos los que han pasado por el club".