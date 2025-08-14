Porretta fue ratificado en su cargo.

En la reunión de socios mensanas se trató como tema principal la elección de nuevas autoridades de la institución, y sin lista opositora, tal como se esperaba, el mandato de Porretta se extendió hasta 2027.

Gimnasia
Los socios de Gimnasia y Esgrima respaldaron a Fernando Porretta.

El empresario conduce los destinos del Lobo desde el 2011 y al dirigirse a los socios blanquinegros afirmó: "Quería agradecerle a la Comisión Directiva que me ha acompañado en todo este tiempo. Es una familia la que tenemos en Gimnasia y Esgrima y me siento muy agradecido. Estamos en la mitad del camino y necesitamos mucho de ustedes para lograr las metas y objetivos que son los mismos de todos los que han pasado por el club".

En la sede de calle Lencinas y con ingreso habilitado para los socios con la cuota al día, la Asamblea aprobó la reelección de Porretta quien destacó la gran campaña que viene haciendo el primer equipo y las facilidades que se le han dado a los socios para asistir a la cancha: "Trabajamos todos los días por el club y el sueño del ascenso en algún momento se va dar".

La nueva Comisión Directiva de Gimnasia y Esgrima

  • Presidente: Fernando Porretta
  • Vicepresidente 1°: Juan Civit
  • Vicepresidente 2°: Carina Legrotaglie
  • Secretario General: Emiliano Zanettini
  • Secretario Primero: Martín Correa
  • Secretaria Segunda: Gianina De Marchi
  • Tesorero: Fernando Jáuregui
  • Pro-tesorero: Oscar Casares
  • Vocales Titulares: Juan Luis De Marchi, Claudio Fiochetti, Matías García, Fernando Carrera, Emilio Colombo, Santos Coria, Gimena Almando, Julieta Borsani, Micaela Borsani, Pablo Brunetti, Alberto Brizuela y Luca Porretta.
  • Vocales Suplentes: Federico Quirós, Juan Verzini, Luis García, Sebastián González, Federico Molina y Ariel García.
  • Revisores de Cuentas Titulares: Antonio Fonolla, Carlos Sebastián Correa y Ariel Almando.
  • Revisores de Cuentas Suplentes: Eduardo Pérez, Alberto Versaci y Daniel Bono.
Porretta
Porretta agradeció a quiénes lo acompañaron en los últimos años.

Ariel Broggi prepara cambios para jugar con Almirante Brown

Gimnasia y Esgrima tendrá dos bajas importantes para jugar este domingo desde las 16.10 ante Almirante Brown, en el estadio Víctor Legrotaglie. No podrá jugar el defensor Imanol González que llegó a la quinta amarilla y el volante Fermín Antonini quien sufrió un desgarro.

El otro titular para jugar ante la Fragata sería el siguiente: Lautaro Petruchi, Facundo Nadalín, Diego Mondino, Lautaro Carrera y Franco Saavedra; Federico Torres, Matías Muñoz, Ignacio Antonio y Facundo Lencioni; Nicolás Servetto y Nicolás Ferreyra.

