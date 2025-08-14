En la sede de calle Lencinas y con ingreso habilitado para los socios con la cuota al día, la Asamblea aprobó la reelección de Porretta quien destacó la gran campaña que viene haciendo el primer equipo y las facilidades que se le han dado a los socios para asistir a la cancha: "Trabajamos todos los días por el club y el sueño del ascenso en algún momento se va dar".
La nueva Comisión Directiva de Gimnasia y Esgrima
- Presidente: Fernando Porretta
- Vicepresidente 1°: Juan Civit
- Vicepresidente 2°: Carina Legrotaglie
- Secretario General: Emiliano Zanettini
- Secretario Primero: Martín Correa
- Secretaria Segunda: Gianina De Marchi
- Tesorero: Fernando Jáuregui
- Pro-tesorero: Oscar Casares
- Vocales Titulares: Juan Luis De Marchi, Claudio Fiochetti, Matías García, Fernando Carrera, Emilio Colombo, Santos Coria, Gimena Almando, Julieta Borsani, Micaela Borsani, Pablo Brunetti, Alberto Brizuela y Luca Porretta.
- Vocales Suplentes: Federico Quirós, Juan Verzini, Luis García, Sebastián González, Federico Molina y Ariel García.
- Revisores de Cuentas Titulares: Antonio Fonolla, Carlos Sebastián Correa y Ariel Almando.
- Revisores de Cuentas Suplentes: Eduardo Pérez, Alberto Versaci y Daniel Bono.
Porretta
Porretta agradeció a quiénes lo acompañaron en los últimos años.
Ariel Broggi prepara cambios para jugar con Almirante Brown
Gimnasia y Esgrima tendrá dos bajas importantes para jugar este domingo desde las 16.10 ante Almirante Brown, en el estadio Víctor Legrotaglie. No podrá jugar el defensor Imanol González que llegó a la quinta amarilla y el volante Fermín Antonini quien sufrió un desgarro.
El otro titular para jugar ante la Fragata sería el siguiente: Lautaro Petruchi, Facundo Nadalín, Diego Mondino, Lautaro Carrera y Franco Saavedra; Federico Torres, Matías Muñoz, Ignacio Antonio y Facundo Lencioni; Nicolás Servetto y Nicolás Ferreyra.