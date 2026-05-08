Pablo De Muner hará cambios en su debut como DT de Godoy Cruz

Se vienen cambios en Godoy Cruz

El entrenador Pablo De Muner hará dos cambios obligados con respecto a la formación que viene de empatar 2 a 2 de local ante el Deportivo Morón. Mateo Mendoza, y Nahuel Brunet saldrán del equipo por haber llegado a la quinta amarilla, y serían titulares Lucas Arce, que volverá a jugar tras cumplir tres fechas de suspensión, y Tomás Rossi.

En estos primeros tres días el entrenador ha realizado al frente del equipo diversos trabajos tácticos, donde no podrá contar con los dos zagueros centrales que venían jugando como titulares.

práctica de Godoy Cruz-1 Pablo De Muner probó variantes en la zaga motivado por las suspensiones.

La probable formación de Godoy Cruz vs Racing de Córdoba

Los posibles once titulares de Godoy Cruz para recibir a Racing de Córdoba serían los siguientes: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Esteban Burgos, Tomás Rossi y Juan Segundo Morán; Agustín Valverde o Brian Orosco, Tomás Pozzo, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Tomás Pozo; Martín Pino y Axel Rodríguez o Matías Ramírez.

En la última práctica de este sábado, el entrenador terminará de confirmar el equipo en lo que será su debut en el Feliciano Gambarte frente al público Bodeguero.

La seguidilla que le viene al Tomba

Godoy Cruz tras jugar ante Racing, de Córdoba, el segundo partido seguido de local, se enfrentará frente a Los Andes, de visitante. Este compromiso se disputará el próximo sábado 16 de mayo desde las 15.30. Luego jugará frente a All Boys el domingo 24 de mayo desde las 16.30 en el Feliciano Gambarte.