Oldrá, feliz por su regreso y contundente sobre el Tomba en la categoría: "Godoy Cruz es como el Boca o River en la B Nacional, todos le quieren ganar"

La salida de Toedtli y la llegada de Pablo De Muner

Mariano Toedtli se fue apenas un días después de la llegada de Daniel Oldrá. Siempre un momento complicado en la vida institucional de un club cuando sale un DT porque entran en juego no solo la incertidumbre del plantel de Primera con respecto al cambio de rumbo, sino también el descontento de la gente para con el proceso saliente. "Eso fue difícil para todos. También lo consume al futbolista. Mariano (Toedtli) no tiene la culpa de todo este momento que está pasando Godoy Cruz. No es fácil, la categoría es complicada", manifestó el Gato sobre la reciente salida de Toedtli.

Sobre la llegada de Pablo De Muner al plantel de la Primera Nacional, Oldrá señaló: "Empecé a trabajar y al otro día se fue el entrenador. Es fea esa situación, difícil porque me ha tocado estar ahí. Pensamos con los dirigentes cuál era la mejor opción para Godoy Cruz y fue ésta. Creemos que Pablo es un buen entrenador, que ha tenido recorrido y expericiencia. El plantel que hoy tenemos puede venir bien con su dirección y mejorar".

Pablo De Muner José Mansur Pablo De Muner fue presentado como el nuevo DT de Godoy Cruz esta semana.

El Gato Oldrá y la necesidad de Godoy Cruz de "entender" nuevamente la categoría de la Primera Nacional

Para el Gato Oldrá y el mundo Godoy Cruz el descenso fue un impacto difícil de asimilar. Sin embargo, el avezado entrenador y conductor de inferiores opinó que es necesario comprender lo compleja que es la Primera Nacional para poder jugarla y lograr rápidamente el ascenso a la Primera División.

Godoy Cruz es como si fuera Boca o River en la B Nacional, y eso lo tenemos que comprender, todos le quieren ganar Godoy Cruz es como si fuera Boca o River en la B Nacional, y eso lo tenemos que comprender, todos le quieren ganar

"Tenemos que entender que no estamos jugando en Primera División sino en la B Nacional. Tenemos que predisponernos para jugar este torneo sino no vamos a lograr lo que queremos. Tenemos que involucrarnos todos", afirmó Oldrá a Nihuil. "Hay buen plantel y buenos futbolistas, un gran grupo humano. Eso es bueno pero hay que entender qué torneo estamos peleando, así va a ser más fácil para todos. Por ahí no caemos que estamos en este torneo. Los partidos son diferentes y también los estadios, los árbitros. Tenemos que jugar diferente sin dejar de jugar al fútbol".

godoy cruz gambarte (2) Para Oldrá, Godoy Cruz es el equipo que todos quieren vencer en la Primera Nacional.

En ese sentido, el Gato fue contundente con el presente de Godoy Cruz en la Primera Nacional. "Godoy Cruz es como si fuera Boca o River en la B Nacional, y eso lo tenemos que comprender, todos le quieren ganar", sentenció Oldrá sobre cómo saldrán a jugarle todos los equipos al Tomba en esta categoría.

Mercado de pases en Godoy Cruz

Sobre el mercado de pases venidero, el Gato hizo una breve alusión. Por un lado manifestó la necesidad de reducir el plantel y, por otro, se refirió a los rumores que vinculan a Vicente Poggi con Gimnasia y Esgrima en la Primera División. "Se tedrán que ir algunos futbolistas porque hay un plantel amplio. Después hablaremos con el DT para ver cómo vamos a diagramar la segunda parte del año".

poggi 2 Ciertos rumores vinculan a Vicente Poggi con Gimnasia y Esgrima en el próximo mercado de pases.

"Oficialmente no tenemos nada de ofertas, no ha llegado nada concreto. Hay rumores pero eso pasa por otro lado. Porreta tiene una gran relación con los dirigentes de Godoy Cruz. Si lo quieren (a Poggi), hablarán entre ellos", cerró.