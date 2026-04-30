Godoy Cruz anunció el regreso al club del Gato Oldrá: cuál será la función del ídolo tombino

Tras varias semanas de rumores y negociaciones, Daniel Oldrá llegó a un acuerdo con el presidente José Mansur y concretó su regreso a Godoy Cruz Antonio Tomba.
Daniel Oldrá retorna a Godoy Cruz como Director Deportivo. El Tomba hizo el anuncio a través de sus redes sociales.
Tras varias semanas de rumores y negociaciones, Daniel Oldrá llegó a un acuerdo con el presidente José Mansur y concretó su regreso a Godoy Cruz Antonio Tomba.
En sus redes sociales el club confirmó la vuelta del Gato en su nueva función de Director Deportivo.
El Gato, uno de los grandes ídolos del Tomba, regresa para para asumir otra función en la estructura del club y el comunicado indicó: "Daniel Gato Oldrá vuelve a Godoy Cruz para asumir como Director Deportivo. Un referente de nuestra historia, identidad y sentido de pertenencia, que seguirá aportando su experiencia y amor por estos colores desde un lugar clave para el futuro del club. Bienvenido nuevamente a tu casa, Gato".
"Estoy súper feliz y quiero agradecer otra vez la oportunidad de volver a estar en mi propia casa. Hoy es el cumpleaños de mi vieja, así que es un día muy especial y seguro que desde el cielo debe estar muy contenta porque he vuelto a mi casa”, expresó emocionado el ex defensor.
Con respecto a su nuevo rol, el Gato explicó: "Es Director deportivo. Va a ser un poco estar con los chicos de inferiores, con el coordinador, con el técnico y caminar el predio, como lo hice siempre. No vengo a hacer otra cosa, sino a tratar de ayudar al cuerpo técnico y a los jugadores para que podamos estar lo antes posible en Primera".
Además, dejó un mensaje para los hinchas y dijo: "Les agradezco el cariño que siempre han tenido conmigo. Los necesitamos más que nunca hoy, porque tenemos que estar todos unidos para volver a llevar a Godoy Cruz a Primera. Yo solo no lo puedo hacer, los jugadores solos tampoco, ni el cuerpo técnico solo. Lo tenemos que hacer todos juntos".