Godoy Cruz anunció el regreso al club del Gato Oldrá: cuál será la función del ídolo tombino

El Gato, uno de los grandes ídolos del Tomba, regresa para para asumir otra función en la estructura del club y el comunicado indicó: "Daniel Gato Oldrá vuelve a Godoy Cruz para asumir como Director Deportivo. Un referente de nuestra historia, identidad y sentido de pertenencia, que seguirá aportando su experiencia y amor por estos colores desde un lugar clave para el futuro del club. Bienvenido nuevamente a tu casa, Gato".

La emoción del Gato Oldrá por su vuelta a Godoy Cruz

"Estoy súper feliz y quiero agradecer otra vez la oportunidad de volver a estar en mi propia casa. Hoy es el cumpleaños de mi vieja, así que es un día muy especial y seguro que desde el cielo debe estar muy contenta porque he vuelto a mi casa”, expresó emocionado el ex defensor.

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Con respecto a su nuevo rol, el Gato explicó: "Es Director deportivo. Va a ser un poco estar con los chicos de inferiores, con el coordinador, con el técnico y caminar el predio, como lo hice siempre. No vengo a hacer otra cosa, sino a tratar de ayudar al cuerpo técnico y a los jugadores para que podamos estar lo antes posible en Primera".

Además, dejó un mensaje para los hinchas y dijo: "Les agradezco el cariño que siempre han tenido conmigo. Los necesitamos más que nunca hoy, porque tenemos que estar todos unidos para volver a llevar a Godoy Cruz a Primera. Yo solo no lo puedo hacer, los jugadores solos tampoco, ni el cuerpo técnico solo. Lo tenemos que hacer todos juntos".