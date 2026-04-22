El Gato Oldrá estuvo en la victoria de Godoy Cruz ante San Martín de San Juan en el clásico de Reserva

Daniel Oldrá está cerca de volver a trabajar en Godoy Cruz y este miércoles dijo presente en el Feliciano Gambarte para ver el clásico de reserva ante San Martín de San Juan.
Todo parece encaminado para que el ex defensor se reincorpore al Tomba y podría concretarse en mayo, el mes aniversario de la institución. Por lo pronto el Gato no solo volvió al Gambarte en el último partido por la Primera Nacional sino que esta vez se reunió con el presidente José Mansur.
El presidente y el ídolo del Expreso vieron el partido juntos desde la platea, se mostraron juntos públicamente por primera vez después de mucho tiempo y aunque todavía falta la confirmación oficial el regreso del Gato a la Bodega es inminente.
La función del Gato Oldrá en su regreso al Tomba
El Gato Oldrá se desvinculó en febrero de Instituto y manifestó su intención de no dirigir pese a que tuvo ofertas de Gimnasia y Esgrima, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi.
En principio su regreso será para trabajar cerca de las divisiones inferiores y asesorar al plantel profesional en la búsqueda de refuerzos.
Oldrá es parte de la historia de Godoy Cruz y es muy querido por los hinchas.
Godoy Cruz le ganó a San Martín de San Juan en el clásico de Reserva
Godoy Cruz se quedó con el clásico de reserva ante San Martín de San Juan al ganar 1 a 0, en un partido con algunas polémicas.
Felipe Heredia fue el autor del gol del equipo que dirige Osvaldo Miranda y con este triunfo en casa el Tomba volvió a sumar de a tres en el Torneo Proyección Apertura 2026 en el que se ubica en el puesto 16 del Grupo A con solo 8 puntos en 10 partidos.
En la próxima fecha recibirá a Talleres de Córdoba.