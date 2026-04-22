El Gato Oldrá estuvo en la victoria de Godoy Cruz ante San Martín de San Juan en el clásico de Reserva

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Daniel Oldrá reunido con José Mansur en el Feliciano Gambarte



De haber acuerdo, el Gato volverá a trabajar en Godoy Cruz pic.twitter.com/oou91dYWYj — La Página Bodeguera (@bodegue) April 22, 2026

El presidente y el ídolo del Expreso vieron el partido juntos desde la platea, se mostraron juntos públicamente por primera vez después de mucho tiempo y aunque todavía falta la confirmación oficial el regreso del Gato a la Bodega es inminente.

La función del Gato Oldrá en su regreso al Tomba

El Gato Oldrá se desvinculó en febrero de Instituto y manifestó su intención de no dirigir pese a que tuvo ofertas de Gimnasia y Esgrima, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi.

oldra mansur

En principio su regreso será para trabajar cerca de las divisiones inferiores y asesorar al plantel profesional en la búsqueda de refuerzos.

Oldrá es parte de la historia de Godoy Cruz y es muy querido por los hinchas.

Godoy Cruz le ganó a San Martín de San Juan en el clásico de Reserva

Godoy Cruz se quedó con el clásico de reserva ante San Martín de San Juan al ganar 1 a 0, en un partido con algunas polémicas.

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Felipe Heredia fue el autor del gol del equipo que dirige Osvaldo Miranda y con este triunfo en casa el Tomba volvió a sumar de a tres en el Torneo Proyección Apertura 2026 en el que se ubica en el puesto 16 del Grupo A con solo 8 puntos en 10 partidos.

En la próxima fecha recibirá a Talleres de Córdoba.