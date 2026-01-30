Las declaraciones resonantes del Gato Oldrá: su salida de Instituto y la partida de Santino Andino a Grecia

El Gato Oldrá aclaró cómo fue su salida de Instituto

El Gato, que se fue de La Gloria tras perder los dos primeros partidos del Torneo Apertura, dijo: "Fue una decisión mía, quiero aclararlo porque se dicen muchas cosas. Fue una decisión exclusivamente mía, nadie me pidió la renuncia. Sentí que ya estaba. No voy a hipotecar a un club que está haciendo las cosas muy bien".

Andino Oldrá habló de Santino Andino, quien se fue de Godoy Cruz.

"Conozco la vorágine del fútbol. Soy más un formador que otra cosa. Este último tiempo me tocó dirigir tres años seguidos y no es fácil, tengo que ser consciente de lo que hacen las instituciones. Instituto es un club que intenta ser diferente y respetar los procesos", explicó.

Además se refirió al ofrecimiento que tiene de formar parte del Departamento de Fútbol del equipo cordobés al decir: "Tengo que pensar y hablar antes con mi cuerpo técnico. Esto fue todo muy rápido, tengo que charlarlo con ellos. Quiero que pase un poco el agua y ver qué cosas se hicieron mal y qué cosas bien".