Las declaraciones resonantes del Gato Oldrá: su salida de Instituto y la partida de Santino Andino a Grecia

Daniel Oldrá no se cayó nada. El ex DT de Godoy Cruz se refirió a la partida de la joya tombina Santino Andino al fútbol griego y aclaró cómo fue su salida de Instituto de Córdoba.
“Me sorprendió lo de Santino Andino. Uno siempre cree que el sueño de todo futbolista es jugar en Boca o en River, pero los tiempos de hoy son distintos y hay que entender a los jugadores de hoy", arrancó diciendo el ex defensor del Expreso de 58 años en el programa Fanáticos, que se emite por DSports.
Y añadió: "Antes si no pasabas por Boca o River no te ibas a Europa, pero ahora han cambiado muchas estructuras y es algo distinto. Cada futbolista toma su decisión y cada uno ve su futuro”.
El Gato, que se fue de La Gloria tras perder los dos primeros partidos del Torneo Apertura, dijo: "Fue una decisión mía, quiero aclararlo porque se dicen muchas cosas. Fue una decisión exclusivamente mía, nadie me pidió la renuncia. Sentí que ya estaba. No voy a hipotecar a un club que está haciendo las cosas muy bien".
"Conozco la vorágine del fútbol. Soy más un formador que otra cosa. Este último tiempo me tocó dirigir tres años seguidos y no es fácil, tengo que ser consciente de lo que hacen las instituciones. Instituto es un club que intenta ser diferente y respetar los procesos", explicó.
Además se refirió al ofrecimiento que tiene de formar parte del Departamento de Fútbol del equipo cordobés al decir: "Tengo que pensar y hablar antes con mi cuerpo técnico. Esto fue todo muy rápido, tengo que charlarlo con ellos. Quiero que pase un poco el agua y ver qué cosas se hicieron mal y qué cosas bien".