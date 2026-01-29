Prime Video tiene la melosa película turca ideal para ver con el amor de tu vida

Prime Video tiene la dulce película turca ideal para mirar con el amor de tu vida. Dos historias opuestas que se cruzan y tienen que luchar por su amor, se trata de Amor a 39 grados.
Prime Video tiene la dulce película turca ideal para mirar con el amor de tu vida. Dos historias opuestas que se cruzan y tienen que luchar por su amor
Ella es una abogada de éxito criada en Estambul y llega de un vuelo a Esmirna. Él, como chófer, debía esperarla con un cartel, pero todos los gestos serviciales que ella esperaba en él no tenían cabida.
Él es jovial, cercano y tranquilo, un carácter común en la costa, donde nació, y ella, en cambio, es recta y hasta un poco estirada y está concentrada en ganar un caso de divorcio que podría catapultar su carrera.
Las vidas de Kumru, una abogada ambiciosa y exitosa, y Fatih, un músico apasionado, se cruzan inesperadamente. Kumru regresa a Izmir por un caso de divorcio muy importante.
La primera impresión fue desastrosa. Pero al llegar a casa ella se queda encerrada en el ascensor y pese a su despedida tensa, decide llamar al Kumru esperando que no ande muy lejos con su coche para que pueda ayudarla a salir.
Todo lo que ocurre a partir de ese momento es la demostración de que las malas impresiones a primera vista pueden revertirse con voluntad de conocer al otro.
Cuando el caso se complica, ambos deben unir fuerzas, lo que en Izmir puede resultar muy divertido.
Prime Video: de qué trata la película Amor a 39 grados
Fatih es un hombre tranquilo de Izmir, que trabaja como conductor, y Kumru, una ambiciosa abogada de Estambul, cruzan caminos de manera inesperada cuando ella llega a la ciudad para un caso de divorcio crucial.
En una carrera contrarreloj de 8 horas para reunir pruebas contra un cónyuge infiel, ambos comparten un coche mientras recorren las calles de Izmir.
A pesar de sus diferencias, la tensión del caso y sus interacciones provocan giros inesperados que transformarán sus vidas y los harán replantearse sus prioridades.
Prime Video: reparto de la película Amor a 39 grados
- Ayca Turan
- Furkan Andc
- Cem Davran
- Pelinsu Pir