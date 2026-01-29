Prime Video tiene la melosa película turca ideal para ver con el amor de tu vida

Las vidas de Kumru, una abogada ambiciosa y exitosa, y Fatih, un músico apasionado, se cruzan inesperadamente. Kumru regresa a Izmir por un caso de divorcio muy importante.

La primera impresión fue desastrosa. Pero al llegar a casa ella se queda encerrada en el ascensor y pese a su despedida tensa, decide llamar al Kumru esperando que no ande muy lejos con su coche para que pueda ayudarla a salir.

Todo lo que ocurre a partir de ese momento es la demostración de que las malas impresiones a primera vista pueden revertirse con voluntad de conocer al otro.

Cuando el caso se complica, ambos deben unir fuerzas, lo que en Izmir puede resultar muy divertido.

Prime Video: de qué trata la película Amor a 39 grados

Fatih es un hombre tranquilo de Izmir, que trabaja como conductor, y Kumru, una ambiciosa abogada de Estambul, cruzan caminos de manera inesperada cuando ella llega a la ciudad para un caso de divorcio crucial.

amor

En una carrera contrarreloj de 8 horas para reunir pruebas contra un cónyuge infiel, ambos comparten un coche mientras recorren las calles de Izmir.

A pesar de sus diferencias, la tensión del caso y sus interacciones provocan giros inesperados que transformarán sus vidas y los harán replantearse sus prioridades.

Prime Video: reparto de la película Amor a 39 grados

Ayca Turan

Furkan Andc

Cem Davran

Pelinsu Pir

Tráiler de la película Amor a 39 grados