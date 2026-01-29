El turismo dejó un fuerte impacto económico en Mendoza con un 60% de ocupación en enero

Estadísticas turísticas de Mendoza en enero

Estacionalidad y diversidad de propuestas

La presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, explicó que durante el verano se registra una mayor presencia de grupos familiares y advirtió que el promedio provincial “esconde realidades diversas según los destinos”. En ese sentido, señaló que zonas como las Villas de San Rafael, Potrerillos y Cacheuta mostraron niveles de ocupación superiores al Gran Mendoza, impulsados por su oferta vinculada al agua, los paisajes naturales y las actividades al aire libre, especialmente demandadas en esta época del año.

“Cuando hablamos de Mendoza no se puede mostrar una foto única. La situación turística varía de acuerdo con cada zona de la provincia. En verano, naturalmente, le va mejor al sur provincial y a las áreas de montaña. También se observa un aumento de la demanda durante los fines de semana y en aquellas localidades donde se realizan vendimias y festivales”, detalló la funcionaria.

Testa destacó además que la diversidad de propuestas permite atenuar los efectos de la estacionalidad. “Gracias a la multiplicidad de productos turísticos que posee Mendoza, logramos mantener una demanda estable durante todo el año, lo que para el sector empresario resulta más favorable que los picos de consumo difíciles de sostener”, explicó.

Turismo en Mendoza Bodegas Yoga Las actividades en las bodegas fueron uno de los imanes para el turismo. Foto Gentileza Gobierno de Mendoza

En paralelo, la presidenta del Emetur remarcó el trabajo sostenido de promoción en mercados nacionales e internacionales. En ese marco, mencionó que equipos del organismo realizaron acciones de difusión en el Festival de Jesús María, en la Costa Atlántica y en España, en dos de los eventos turísticos más relevantes a nivel mundial.

¿Quiénes visitan Mendoza?

De acuerdo con los datos del Observatorio del Emetur, el 80% de los turistas que arribaron a la provincia durante enero fueron argentinos, en su mayoría viajando acompañados. Dentro del turismo nacional, el 42,7% provino de la provincia de Buenos Aires, seguido por la región Centro —principalmente Córdoba— con el 19,5%.

El turismo internacional representó el 20% del total de visitantes. De ese segmento, el 7,5% correspondió a turistas chilenos, mientras que el 12,5% restante estuvo compuesto por visitantes de otros países, con fuerte presencia de brasileños.

En cuanto al tipo de alojamiento, se consolidó una marcada preferencia por alternativas extrahoteleras. El 28,07% de los turistas se hospedó en viviendas propias o de familiares y amigos, mientras que el 25,15% optó por viviendas alquiladas, lo que refleja una tendencia hacia experiencias más independientes.

Valle Grande, San Rafael turismo aventura con rafting. Foto Axel Lloret. Turismo aventura. El sur de Mendoza fue uno de los atractivos.

Los alojamientos formales tuvieron una participación menor: los hoteles de tres estrellas concentraron el 12,58%, las cabañas y bungalows el 11,96%, y el camping representó apenas el 1,84%. Esta estructura de consumo evidencia la búsqueda de opciones más privadas y con precios accesibles durante el verano 2026.

Respecto de la planificación del viaje, se observó un predominio de decisiones de corto plazo. El 40,33% de los turistas organizó su visita con entre una semana y un mes de anticipación, mientras que el 24,29% lo hizo con menos de una semana, un comportamiento que se refleja en la mayor concentración de demanda durante los fines de semana y en localidades con eventos específicos.

Festivales y vendimias, motores del turismo

La intensa agenda cultural fue uno de los principales motores del movimiento turístico. Los festivales y vendimias departamentales convocaron a miles de mendocinos y visitantes de todo el país y del exterior.

Entre los eventos destacados se encuentran el Festival del Chivo, en Malargüe; el Festival del Melón y la Sandía, en Lavalle; el Encuentro de las Naciones, en Junín; y Vino Blues y Jazz en el Lago, en Ciudad, entre otros, que se consolidaron como dinamizadores del turismo y de las economías locales.

Escenario en las aguas del lago del Parque General San Martín para hacer festivales en verano Blues y jazz en el Lago, una de las propuestas del verano. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

El informe del Observatorio también señala que el 94,4% de los visitantes organizó su viaje de manera independiente, mientras que solo el 4,3% contrató paquetes turísticos. En cuanto a la anticipación, el 38,1% planificó entre una semana y un mes antes, y el 28,2% con menos de siete días.

Mendoza, entre los destinos más elegidos

Durante el verano 2026, Mendoza se consolidó como uno de los destinos turísticos más elegidos del país y fue posicionada como el destino más económico de la Argentina, según un estudio de la consultora Focus Market.

La provincia se destacó por ofrecer precios más bajos que destinos tradicionales como Bariloche o Mar del Plata, con una sólida relación precio-calidad, amplia oferta gastronómica y múltiples actividades gratuitas o de bajo costo.

A este posicionamiento se sumó un reconocimiento internacional: Mendoza fue incluida entre los mejores destinos del mundo para viajar en 2026, de acuerdo con un ranking elaborado por la revista Time Out, una de las publicaciones más influyentes a nivel global en turismo y cultura.

Promociones que impulsan el consumo

Durante enero, las promociones Manso Menú, Mansa Bodega y Manso Alojamiento cumplieron un rol clave en la dinamización del consumo turístico, atrayendo tanto a mendocinos como a visitantes, a través de propuestas de calidad a precios accesibles y fortaleciendo la competitividad del destino.

Fuentes: Emetur y Prensa Gobierno de Mendoza