Valle Grande, San Rafael: montañas y playas de arenas blancas para un verano lleno de aventuras

Valle Grande, San Rafael actividades de aventura. Foto Axel Lloret. Las actividades de aventura son algunas de las opciones para disfrutar en Valle Grande. San Rafael es uno de los destinos más elegidos por los turistas que vacacionan en Mendoza.

Desde el área de Turismo destacaron que el comportamiento del visitante ha cambiado, con reservas realizadas con menor anticipación. “Venimos creciendo en ocupación. Tenemos buenos números y un turista que llega de manera más espontánea y no con tanta previsión. Esperamos que sea una buena temporada para todo San Rafael”, expresó la directora de Turismo, Victoria Contardo.

Este buen desempeño del alojamiento se ve reforzado por la visibilidad del destino a nivel regional y nacional. De acuerdo con un reciente informe de la consultora Focus Market, San Rafael se ubica entre los tres destinos más buscados de Cuyo y dentro del top 20 de Argentina, un dato que refuerza las expectativas positivas para el sector hotelero durante el resto de la temporada 2026.

Valle Grande, la atracción del verano en San Rafael

Ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de San Rafael, Mendoza, Valle Grande es uno de los destinos más atractivos para quienes buscan naturaleza, aventura y descanso. Enmarcado por la imponente belleza del Cañón del Atuel y las aguas del río Atuel, este paraje combina paisajes únicos con una amplia oferta de actividades al aire libre.

¿Dónde queda Valle Grande?

Valle Grande se encuentra sobre el mencionado río Atuel, dentro del famoso Cañón del Atuel, rodeado de formaciones montañosas, embalses y playas naturales.

Es una zona ideal tanto para el turismo aventura como para disfrutar en familia, con postales que hechizan, como esta que tomó el fotógrafo de Diario UNO Axel Lloret hace algunos días:

Valle Grande, San Rafael contacto con la naturaleza. Foto Axel Lloret. Contemplar la belleza de los paisajes de Valle Grande es toda una experiencia en sí misma. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Actividades para hacer en Valle Grande

La variedad de propuestas es uno de sus mayores atractivos:

Rafting, kayak, ducky y cool river, para los amantes de la adrenalina.

Paseos en catamarán y pesca deportiva en el embalse de la presa Valle Grande.

Trekking, senderismo, rappel, escalada y tirolesa, para disfrutar de la montaña.

Parapente, safaris fotográficos y cabalgatas para quienes buscan experiencias diferentes.

Travesías en 4x4, cuatriciclo o enduro, ideales para la aventura sobre ruedas.

Playas naturales y circuitos panorámicos para descansar y disfrutar del paisaje.

Valle Grande, San Rafael experiencias al aire libre. Foto Axel Lloret. El rafting es otra de las opciones para pasar una tarde con amigos en Valle Grande. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Además, la zona cuenta con hoteles, cabañas y casas de fin de semana, junto con una variada oferta gastronómica para todos los gustos.

Precios de actividades (referencia 2025/2026)

Rafting (Valle Grande / Cañón del Atuel): Entre $24.000 y $35.000 por persona, según el recorrido y el prestador.

Valle Grande, San Rafael recreación al aire libre. Foto Axel Lloret. Valle Grande es ideal para una escapada de fin de semana que permita ganarle al calor y refrescarse en el río Atuel. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Tirolesa y Rappel: Aproximadamente $24.000 (suele solicitarse una seña de $5.000 ).

Catamarán (Valle Grande / Los Reyunos): Desde $5.000 en promociones hasta $30.000 , según el tipo de paseo.

Trekking nocturno: Alrededor de $8.000

Valle Grande, San Rafael turismo y aventura. Foto Axel Lloret. En Valle Grande hay actividades para todos los gustos y edades en sus circuitos naturales. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Circuitos y playas del Cañón del Atuel: Opciones desde $5.000.

Costos adicionales y recomendaciones