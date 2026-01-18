Valle Grande, San Rafael: montañas y playas de arenas blancas para un verano lleno de aventuras

San Rafael comenzó la temporada turística 2026 con un nivel de ocupación del 67%, consolidándose una vez más como uno de los destinos más elegidos de la región de Cuyo y del país. El dato refleja un escenario interesante para el sector hotelero y los prestadores turísticos locales, en un contexto de creciente demanda espontánea. Y Valle Grande es uno de los puntos más concurridos.
El mayor nivel de ocupación se concentra en las cabañas, especialmente aquellas ubicadas en zonas de ríos y entornos naturales, que alcanzan un 82,3% de ocupación promedio. Este segmento continúa liderando la preferencia de los visitantes, impulsado por la búsqueda de contacto con la naturaleza y mayor autonomía en la estadía.
En segundo lugar se ubican los apart hoteles, con una ocupación del 57,9%, mostrando un desempeño estable al inicio de la temporada. Más atrás se encuentran los hoteles tradicionales, que registran un 40,7% de ocupación, aunque con expectativas de crecimiento a medida que avance el verano y aumenten las estadías de último momento.
Desde el área de Turismo destacaron que el comportamiento del visitante ha cambiado, con reservas realizadas con menor anticipación. “Venimos creciendo en ocupación. Tenemos buenos números y un turista que llega de manera más espontánea y no con tanta previsión. Esperamos que sea una buena temporada para todo San Rafael”, expresó la directora de Turismo, Victoria Contardo.
Este buen desempeño del alojamiento se ve reforzado por la visibilidad del destino a nivel regional y nacional. De acuerdo con un reciente informe de la consultora Focus Market, San Rafael se ubica entre los tres destinos más buscados de Cuyo y dentro del top 20 de Argentina, un dato que refuerza las expectativas positivas para el sector hotelero durante el resto de la temporada 2026.
Valle Grande, la atracción del verano en San Rafael
Ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de San Rafael, Mendoza, Valle Grande es uno de los destinos más atractivos para quienes buscan naturaleza, aventura y descanso. Enmarcado por la imponente belleza del Cañón del Atuel y las aguas del río Atuel, este paraje combina paisajes únicos con una amplia oferta de actividades al aire libre.
¿Dónde queda Valle Grande?
Valle Grande se encuentra sobre el mencionado río Atuel, dentro del famoso Cañón del Atuel, rodeado de formaciones montañosas, embalses y playas naturales.
Es una zona ideal tanto para el turismo aventura como para disfrutar en familia, con postales que hechizan, como esta que tomó el fotógrafo de Diario UNO Axel Lloret hace algunos días:
Actividades para hacer en Valle Grande
La variedad de propuestas es uno de sus mayores atractivos:
- Rafting, kayak, ducky y cool river, para los amantes de la adrenalina.
- Paseos en catamarán y pesca deportiva en el embalse de la presa Valle Grande.
- Trekking, senderismo, rappel, escalada y tirolesa, para disfrutar de la montaña.
- Parapente, safaris fotográficos y cabalgatas para quienes buscan experiencias diferentes.
- Travesías en 4x4, cuatriciclo o enduro, ideales para la aventura sobre ruedas.
- Playas naturales y circuitos panorámicos para descansar y disfrutar del paisaje.
Además, la zona cuenta con hoteles, cabañas y casas de fin de semana, junto con una variada oferta gastronómica para todos los gustos.
Precios de actividades (referencia 2025/2026)
- Rafting (Valle Grande / Cañón del Atuel):
Entre $24.000 y $35.000 por persona, según el recorrido y el prestador.
- Tirolesa y Rappel:
Aproximadamente $24.000 (suele solicitarse una seña de $5.000).
- Catamarán (Valle Grande / Los Reyunos):
Desde $5.000 en promociones hasta $30.000, según el tipo de paseo.
- Trekking nocturno:
Alrededor de $8.000
- Circuitos y playas del Cañón del Atuel:
Opciones desde $5.000.
Costos adicionales y recomendaciones
- Transporte:
El boleto de colectivo en San Rafael para ir a Valle Grande ronda los $7000.
- Reservas:
Muchas excursiones requieren una seña previa y el pago del saldo el día de la actividad.