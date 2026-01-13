Vendimia de San Rafael: cómo y dónde comprar las entradas en el Teatro Roma

Teatro Roma de San Rafael: entradas para la Vendimia

Los tickets pueden adquirirse de manera presencial de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, tanto para el acto central de la Vendimia como para la repetición, que contará con el show especial de Los Nocheros.

Para el acto central de la vendimia, que tendrá como figura destacada a Hernán Piquín, los valores son de $3.000 y $4.000 en plateas bajas, mientras que el sector popular tiene un costo de $2.000. En el caso de la repetición y el espectáculo musical de Los Nocheros, las entradas cuestan $6.000 en plateas bajas y $2.500 en la parte alta del Teatro.