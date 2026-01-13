Las entradas para la Fiesta Departamental de la vendimia de San Rafael, titulada “Tierra de Sueños”, ya se encuentran disponibles en la boletería del Teatro Roma, uno de los espacios culturales más emblemáticos del departamento.
Vendimia de San Rafael: cómo y dónde comprar las entradas en el Teatro Roma
Ya están a la venta en el Teatro Roma las entradas para la Vendimia de San Rafael, con precios, horarios y opción de compra online
Teatro Roma de San Rafael: entradas para la Vendimia
Los tickets pueden adquirirse de manera presencial de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, tanto para el acto central de la Vendimia como para la repetición, que contará con el show especial de Los Nocheros.
Para el acto central de la vendimia, que tendrá como figura destacada a Hernán Piquín, los valores son de $3.000 y $4.000 en plateas bajas, mientras que el sector popular tiene un costo de $2.000. En el caso de la repetición y el espectáculo musical de Los Nocheros, las entradas cuestan $6.000 en plateas bajas y $2.500 en la parte alta del Teatro.
Además, quienes prefieran la compra online pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma oficial www.entradaweb.com.ar.