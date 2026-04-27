La increíble experiencia de caminar sobre el agua rosa en Mendoza

¿Por qué esta salina puede verse de color rosa?

Lo que más te sorprende cuando llegas a esta maravilla de San Rafael es su intenso color rosado. Tal como explica Díaz, este efecto tiene su explicación en la presencia de sulfitos y sulfatos solubles. "Cuando hay humedad, estos componentes se mezclan con la sal. Al secarse, se separan: los minerales quedan debajo y la sal cristaliza en la superficie con un blanco purísimo", añade el experto.

Pero no solo el contraste de colores convierten a las Salinas del Diamante en un sitio único en el mundo. Además, la sal que se extrae de este sitio es considerada una de las más puras del planeta gracias a su composición química, cuenta con un 98% cloruro de sodio; por este motivo, su sabor es más intenso que el del producto de mesa que se consume a diario.

“Esta sal se vende en todo el mundo, la buscan reconocidos chefs. Su línea gourmet macerada se exporta directamente a cadenas de hoteles cinco estrellas en Europa”, comparte Díaz.

Embed - AHORA: San Rafael y las MARAVILLAS naturales de sus Salinas del Diamante

¿Cómo visitar las Salinas del Diamante?

Las Salinas del Diamante se pueden visitar todo el año, pero hay que considerar que según la época el paisaje de este atractivo natural cambia. Durante los meses de primavera y verano se aprecia la salina blanca y seca (lista para ser cosechada); mientras que en otoño e invierno el agua genera el famoso efecto espejo que refleja el cielo y puede verse de color rosado.

Salinas del Diamante 1 Las Salinas del Diamante se pueden visitar todo el año

Otro punto importante a tener en cuenta es que, al tratarse de un área protegida, la visita autoguiada se realiza estrictamente a pie para evitar que los vehículos se entierren. Al momento de escribir esta nota el costo de ingreso a las salinas y el Museo de Sal es $4.000 por persona.