La increíble experiencia de caminar sobre el agua rosa en Mendoza

En el Sur de la provincia de Mendoza, a orillas de la Ruta Nacional 144, estas salinas llaman la atención por su intenso color rosa. Una maravilla natural que se puede recorrer todo el año y que pocos turistas tienen en su radar.
Este atractivo turístico de San Rafael tiene su origen millones de años atrás. En un recorrido con “Ojos de Turista” Juan Manuel Díaz, guía del Museo de Sal, contó que esta zona fue alguna vez parte del Océano Pacífico. "Cuando se elevó la Cordillera de Los Andes se creó una laguna gigante que se fue evaporando hasta formar una roca madre de sal de 2.500 hectáreas -coincidente con el tamaño actual de la salina-", señala.
Esta "roca madre" yace a tres metros de profundidad. “En cada lluvia el agua toca esa roca, la va disolviendo y hace que la sal se genere en la superficie. Si respetamos el proceso de lluvias, hacemos que la salina exista por millones de años más”, explica Díaz y añade: “También existe la posibilidad de excavar hasta la roca madre, sacarla y pulverizarla; sin embargo, así en un plazo de no más de 15 años se extinguiría la salina”.
¿Por qué esta salina puede verse de color rosa?
Lo que más te sorprende cuando llegas a esta maravilla de San Rafael es su intenso color rosado. Tal como explica Díaz, este efecto tiene su explicación en la presencia de sulfitos y sulfatos solubles. "Cuando hay humedad, estos componentes se mezclan con la sal. Al secarse, se separan: los minerales quedan debajo y la sal cristaliza en la superficie con un blanco purísimo", añade el experto.
Pero no solo el contraste de colores convierten a las Salinas del Diamante en un sitio único en el mundo. Además, la sal que se extrae de este sitio es considerada una de las más puras del planeta gracias a su composición química, cuenta con un 98% cloruro de sodio; por este motivo, su sabor es más intenso que el del producto de mesa que se consume a diario.
“Esta sal se vende en todo el mundo, la buscan reconocidos chefs. Su línea gourmet macerada se exporta directamente a cadenas de hoteles cinco estrellas en Europa”, comparte Díaz.
¿Cómo visitar las Salinas del Diamante?
Las Salinas del Diamante se pueden visitar todo el año, pero hay que considerar que según la época el paisaje de este atractivo natural cambia. Durante los meses de primavera y verano se aprecia la salina blanca y seca (lista para ser cosechada); mientras que en otoño e invierno el agua genera el famoso efecto espejo que refleja el cielo y puede verse de color rosado.
Otro punto importante a tener en cuenta es que, al tratarse de un área protegida, la visita autoguiada se realiza estrictamente a pie para evitar que los vehículos se entierren. Al momento de escribir esta nota el costo de ingreso a las salinas y el Museo de Sal es $4.000 por persona.