A más de 3.000 metros: el valle "suizo" escondido en Mendoza ideal para un picnic de montaña

Al dejar atrás la aridez característica de la precordillera mendocina, el terreno se transforma a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar en un valle completamente verde, alfombrado por pasto y lleno de pequeños arroyos de agua cristalina.

En primavera y verano, el lugar se convierte en un jardín alpino ideal para tirar una lona, sacar el termo y disfrutar de un picnic inolvidable con picos nevados como telón de fondo. En esta época, más fría, también puede ser visitado para ir más allá.

vallecitos, montaña

En este sentido, el trekking hacia Las Veguitas es una de las opciones más recomendadas. La aventura comienza en la base de los antiguos refugios de la pintoresca zona de Vallecitos.

Desde allí, la caminata se inicia a una intensidad baja o moderada, durando aproximadamente entre 45 minutos y una hora y media, dependiendo del nivel de experiencia de los visitantes.

Los expertos en montaña recuerdan que el clima a estas altitudes es sumamente cambiante. Aunque en la base el sol brille con fuerza, la altura se siente y todo puede ponerse en frío en cuestión de minutos.

Recomendaciones a la hora de visitar la montaña