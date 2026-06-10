A más de 3.000 metros: el valle "suizo" escondido en Mendoza ideal para un picnic de montaña

En Mendoza, una gran parte del turismo busca desconectar de las multitudes viajando hacia rincones menos explorados de la montaña, y por fama siempre tiende a ir a Potrerillos o a Cacheuta. Sin embargo, en la zona de Vallecitos se encuentra un hermoso paisaje para disfrutar de la provincia con familia o amigos.
A poco más de 80 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, este paraje ofrece un contraste visual impactante entre la montaña y el denso verde.
Las Veguitas, el secreto mejor guardado de Vallecitos
Las Veguitas es un oasis de altura ubicado en la clásica zona de Vallecitos que sorprende por un paisaje que bien podría confundirse con una postal de los mismísimos Alpes suizos.
Al dejar atrás la aridez característica de la precordillera mendocina, el terreno se transforma a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar en un valle completamente verde, alfombrado por pasto y lleno de pequeños arroyos de agua cristalina.
En primavera y verano, el lugar se convierte en un jardín alpino ideal para tirar una lona, sacar el termo y disfrutar de un picnic inolvidable con picos nevados como telón de fondo. En esta época, más fría, también puede ser visitado para ir más allá.
En este sentido, el trekking hacia Las Veguitas es una de las opciones más recomendadas. La aventura comienza en la base de los antiguos refugios de la pintoresca zona de Vallecitos.
Desde allí, la caminata se inicia a una intensidad baja o moderada, durando aproximadamente entre 45 minutos y una hora y media, dependiendo del nivel de experiencia de los visitantes.
Los expertos en montaña recuerdan que el clima a estas altitudes es sumamente cambiante. Aunque en la base el sol brille con fuerza, la altura se siente y todo puede ponerse en frío en cuestión de minutos.
Recomendaciones a la hora de visitar la montaña
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Vestite en capas: el clima cambia rápido. Usá el "sistema cebolla" (remera térmica, abrigo polar y una campera rompevientos).
Calzado con buen agarre: evita zapatillas urbanas de suela lisa. Llevá calzado deportivo o de trekking para no resbalar en la piedra suelta.
Mucha hidratación: lleva al menos 2 litros de agua por persona. En la altura el cuerpo se deshidrata más rápido y ayuda a evitar el apunamiento.
Protección solar extrema: a 3.000 metros el sol quema el doble. Usá protector solar factor 50+, gorra y anteojos de sol (incluso si está nublado).
Snacks energéticos: llevá alimentos livianos pero calóricos como frutos secos, barras de cereal, chocolates o frutas.