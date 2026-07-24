Mendoza supera las expectativas: la ocupación turística alcanza el 75% en estas vacaciones de invierno

La temporada de vacaciones de invierno muestra números altamente positivos para el sector turístico de Mendoza. Según datos expuestos por el periodista Pablo Gamba a Radio Nihuil, la ocupación promedio a nivel provincial se sitúa entre el 72% y el 75%. La cifra confirma un repunte en el flujo de visitantes hacia los principales destinos locales durante esta época del año.
El indicador refleja una clara recuperación en comparación con la temporada anterior, cuando el índice de ocupación final se había ubicado en el 62%.
Las proyecciones oficiales estiman que cerca de 390.000 turistas visitarán la provincia durante el receso invernal. En cuanto a las dinámicas de viaje, el informe revela una transformación relevante en la composición del público: solo el 37% de los visitantes se desplaza en grupos familiares tradicionales, lo que marca un predominio de parejas, contingentes de amigos y personas que viajan de manera individual.
Impacto económico y perfil de gasto del turista
La afluencia de turistas genera una inyección financiera determinante para el comercio y la gastronomía mendocina. Se proyecta que el impacto económico global en la provincia superará la barrera de los $200.000 millones al cierre de julio.
El gasto promedio diario por persona se calcula en torno a los $110.000, aunque se identifican variaciones marcadas según el tipo de alojamiento elegido:
- Hospedaje pago: los turistas que contrataron hoteles, cabañas o aparts realizan un desembolso estimado en $120.000 diarios.
- Casas de familiares o amigos: este segmento, que representa el 30% del total de los arribos, registra un gasto de unos $52.000 por día.
Ocupación regional e impacto en los municipios
El nivel de demanda habitacional muestra un rendimiento parejo pero con picos destacados en el sur mendocino y las zonas de alta montaña:
- Malargüe: encabeza la ocupación con picos del 90% durante los fines de semana, impulsado fuertemente por los parques de nieve y centros de esquí.
- San Rafael: mantiene un promedio del 85%, reportando a los hoteles de la zona céntrica trabajando casi al límite de su capacidad instalada.
- Potrerillos: se consolida en la precordillera con registros superiores al 80% de reservas.
- Gran Mendoza: registra cerca del 80% de ocupación, impulsado en gran parte por el flujo constante de grupos que arriban en ómnibus charters.
- Uspallata y Valle de Uco: Uspallata sostiene un desempeño favorable a pesar de las complicaciones climatológicas y los cierres en el paso internacional, mientras que el Valle de Uco alcanza niveles del 70%.
- General Alvear: completa el cuadro provincial con un promedio del 65%.
Nieve, servicios de excursiones y conectividad
El recurso nieve continúa posicionándose como el producto estrella de la temporada. En la alta cordillera del sur, el centro invernal Las Leñas opera actualmente al 50% de sus pistas esquiables, previendo la habilitación del 100% de su superficie a la brevedad desde este sábado 25 de julio.
En tanto, El Azufre ya se encuentra operativo y el parque Real del Pehuenche fijó el inicio de su temporada para el 29 de julio.
Respecto de las opciones de excursión, el clásico circuito de alta montaña se comercializa a un tarifa de referencia de $95.000 por persona, con esquemas de descuentos para grupos familiares o pagos al contado. En el Sur, las salidas hacia el Cañón del Atuel operan de manera habitual con paseos náuticos en catamarán, si bien las disciplinas de aventura como el rafting no están disponibles durante la ventana invernal.
Por último, las autoridades recordaron mantener precaución con los viajes cordilleranos, ya que las condiciones del tiempo mantienen cerrado el Paso Internacional Cristo Redentor.
En pocas palabras
- Mendoza: supera las expectativas con el 75% de ocupación turística en vacaciones de invierno.
- Turismo: se proyectan 390.000 visitantes con un gasto promedio diario de $110.000 por persona.
- Ocupación regional: Malargüe lidera con el 90%, seguido por San Rafael (85%) y Alta Montaña (80%).