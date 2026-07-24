Mendoza supera las expectativas: la ocupación turística alcanza el 75% en estas vacaciones de invierno

El gasto promedio diario por turista se sitúa en los 110.000 pesos, impulsado por los centros de esquí del sur

Impacto económico y perfil de gasto del turista

La afluencia de turistas genera una inyección financiera determinante para el comercio y la gastronomía mendocina. Se proyecta que el impacto económico global en la provincia superará la barrera de los $200.000 millones al cierre de julio.

El gasto promedio diario por persona se calcula en torno a los $110.000, aunque se identifican variaciones marcadas según el tipo de alojamiento elegido:

Hospedaje pago: los turistas que contrataron hoteles, cabañas o aparts realizan un desembolso estimado en $120.000 diarios.

los turistas que contrataron o realizan un desembolso estimado en diarios. Casas de familiares o amigos: este segmento, que representa el 30% del total de los arribos, registra un gasto de unos $52.000 por día.

El turismo inyecta más de $200.000 millones a la economía de Mendoza.

Ocupación regional e impacto en los municipios

El nivel de demanda habitacional muestra un rendimiento parejo pero con picos destacados en el sur mendocino y las zonas de alta montaña:

Malargüe: encabeza la ocupación con picos del 90% durante los fines de semana, impulsado fuertemente por los parques de nieve y centros de esquí.

encabeza la ocupación con picos del durante los fines de semana, impulsado fuertemente por los parques de nieve y centros de esquí. San Rafael: mantiene un promedio del 85%, reportando a los hoteles de la zona céntrica trabajando casi al límite de su capacidad instalada.

mantiene un promedio del reportando a los hoteles de la zona céntrica trabajando casi al límite de su capacidad instalada. Potrerillos: se consolida en la precordillera con registros superiores al 80% de reservas.

se consolida en la precordillera con registros superiores al de reservas. Gran Mendoza: registra cerca del 80% de ocupación, impulsado en gran parte por el flujo constante de grupos que arriban en ómnibus charters.

registra cerca del de ocupación, impulsado en gran parte por el flujo constante de grupos que arriban en ómnibus charters. Uspallata y Valle de Uco: Uspallata sostiene un desempeño favorable a pesar de las complicaciones climatológicas y los cierres en el paso internacional, mientras que el Valle de Uco alcanza niveles del 70%.

Uspallata sostiene un desempeño favorable a pesar de las complicaciones climatológicas y los cierres en el paso internacional, mientras que el Valle de Uco alcanza niveles del General Alvear: completa el cuadro provincial con un promedio del 65%.

Alta ocupación en Mendoza con picos de demanda en el Sur y la alta montaña.

Nieve, servicios de excursiones y conectividad

El recurso nieve continúa posicionándose como el producto estrella de la temporada. En la alta cordillera del sur, el centro invernal Las Leñas opera actualmente al 50% de sus pistas esquiables, previendo la habilitación del 100% de su superficie a la brevedad desde este sábado 25 de julio.

En tanto, El Azufre ya se encuentra operativo y el parque Real del Pehuenche fijó el inicio de su temporada para el 29 de julio.

Respecto de las opciones de excursión, el clásico circuito de alta montaña se comercializa a un tarifa de referencia de $95.000 por persona, con esquemas de descuentos para grupos familiares o pagos al contado. En el Sur, las salidas hacia el Cañón del Atuel operan de manera habitual con paseos náuticos en catamarán, si bien las disciplinas de aventura como el rafting no están disponibles durante la ventana invernal.

Mendoza ofrece excursiones desde $95.000 para recorrer sus atractivos en invierno, como Puente del Inca. Actualmente no se puede ir.

Por último, las autoridades recordaron mantener precaución con los viajes cordilleranos, ya que las condiciones del tiempo mantienen cerrado el Paso Internacional Cristo Redentor.