Vendimia 2026: el Gobierno autorizó un gasto de $1.745 millones para la contratación de artistas

fiesta de la vendimia de lujan La Fiesta de la Vendimia convoca a miles de turistas y mendocinos todos los años. Imagen ilustrativa.

El calendario de Vendimia 2026

Este año el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, "90 cosechas de una misma cepa", se desarrollará en el Teatro Griego Frank Romero Day el sábado 7 de marzo; y la repetición, el domingo 8 de marzo.

Al momento de la presentación, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar puntualizó: “Este calendario, que es virtuoso, no solo impacta positivamente en la cultura de Mendoza, sino también en la economía, lo que muchos llaman economía del conocimiento o economía naranja. En la provincia hay un montón de industrias vinculadas, no solo la industria madre del vino. Queremos que todo ese potencial se muestre en este calendario”.

Diego Gareca.jpg Diego Gareca, subsecretario de Cultura de Mendoza.

El subsecretario de Cultura, Diego Gareca, anunció que “el calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia ya está disponible y hoy queremos confirmar algunas de sus instancias más importantes. En esta edición, en la que celebramos los 90 años de una de las fiestas más emblemáticas de la Argentina, anunciamos que la Bendición de los Frutos se realizará en el departamento de Lavalle, en línea con nuestro compromiso de federalizar cada vez más las actividades vendimiales. Lo mismo ocurrirá con el Paseo Federal, que también tendrá lugar en ese departamento”.