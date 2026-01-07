Vendimia 2026: el Gobierno autorizó un gasto de $1.745 millones para la contratación de artistas

El Gobierno de Mendoza oficializó la autorización de un gasto de hasta $1.745.550.000 destinado a la contratación de artistas que participarán en la Fiesta Nacional de la Vendimia y en los eventos del Calendario Vendimia 2026. La medida quedó establecida mediante el Decreto N.º 2941, firmado el 23 de diciembre de 2025 por el gobernador Alfredo Cornejo y publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
El monto permitirá cubrir los honorarios de bailarines, músicos, actores, artistas con discapacidad y otros trabajadores culturales que formarán parte de los espectáculos vendimiales. La ejecución del gasto estará a cargo de la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, con financiamiento previsto en el Presupuesto 2026.
De acuerdo con el decreto, la autorización del gasto se sustenta en un procedimiento administrativo previo que incluyó la convocatoria pública para la inscripción de artistas, la imputación preventiva de los fondos, la intervención de las áreas administrativas competentes y el dictamen favorable de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
El calendario de Vendimia 2026
Este año el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, "90 cosechas de una misma cepa", se desarrollará en el Teatro Griego Frank Romero Day el sábado 7 de marzo; y la repetición, el domingo 8 de marzo.
Al momento de la presentación, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar puntualizó: “Este calendario, que es virtuoso, no solo impacta positivamente en la cultura de Mendoza, sino también en la economía, lo que muchos llaman economía del conocimiento o economía naranja. En la provincia hay un montón de industrias vinculadas, no solo la industria madre del vino. Queremos que todo ese potencial se muestre en este calendario”.
El subsecretario de Cultura, Diego Gareca, anunció que “el calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia ya está disponible y hoy queremos confirmar algunas de sus instancias más importantes. En esta edición, en la que celebramos los 90 años de una de las fiestas más emblemáticas de la Argentina, anunciamos que la Bendición de los Frutos se realizará en el departamento de Lavalle, en línea con nuestro compromiso de federalizar cada vez más las actividades vendimiales. Lo mismo ocurrirá con el Paseo Federal, que también tendrá lugar en ese departamento”.