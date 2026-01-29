Quita de retenciones al petróleo convencional: por qué impacta en Mendoza aunque no exporte

"Mendoza vende prácticamente toda su producción a la refinería de Luján de Cuyo, por lo tanto, no le impactaría en forma directa", explicó ahora la ministra, en diálogo con Diario UNO.

petroleo ypf YPF tomó la decisión de abandonar áreas petroleras maduras para que empresas más pequeñas se hagan cargo de su operatoria.

Sin embargo, destacó: "La eliminación de las retenciones seguramente va a impactar en el precio de venta del crudo, con lo cual esa mejora sí favorecería a nuestros operadores", amplió sobre los efectos de la decisión de Nación y su afán por incentivar inversiones.

Cómo es la baja de retenciones al petróleo que decretó la Nación

El decreto reduce los derechos de exportación (retenciones) al petróleo convencional, modificando el esquema vigente desde 2020.

El nuevo esquema aplicable no elimina las retenciones, pero las vuelve menos gravosas, al subir los precios de base. Es decir, aplica un sistema de alícuotas móviles basado en el precio internacional del barril, fijando un valor base de 65 dólares y un valor de referencia de 80 dólares.

Hasta ahora, las retenciones cero solo aplicaban si el Brent estaba a 45 dólares, pero subían a 8% si superaba los 60 dólares. Con este decreto, en el caso del petróleo convencional, la ecuación será la siguiente:

0% de retenciones hasta 65 dólares por barril

8% recién a partir de 80 dólares

Entre 65 dólares y 80 dólares, la alícuota es gradual.

ypf areas petroleras.jpg A través del Plan Andes, YPF vende sus áreas petroleras en Mendoza.

Con esta medida, el Estado Nacional pretende incentivar la inversión privada, proteger el empleo en las provincias petroleras y fomentar el crecimiento de las exportaciones energéticas.

La argumentación del Estado nacional para la baja de retenciones al petróleo

“La producción de hidrocarburos en el país, proveniente de yacimientos convencionales, atraviesa una situación compleja, producto del natural grado de agotamiento de los yacimientos, el incremento de los costos operativos y el impacto de las condiciones macroeconómicas internacionales”, rezan los argumentos del decreto.

Nación reconoce que provincias como Mendoza vienen aplicando medidas para sostener la actividad en yacimientos convencionales —reducción de regalías, alivios fiscales y reconversión de concesiones—, pero advierte que esos esfuerzos, junto con los del sector empresario, necesitan el acompañamiento del Estado nacional mediante ajustes en el esquema fiscal para mejorar la competitividad.

Y de ahí la oficialización de esta modificación del régimen legal vigente aplicable a los derechos de exportación del petróleo crudo.

Jimena Latorre viajó a Emiratos Árabes a posicionar el petróleo no convencional de Mendoza La mayoría de la producción de petróleo en Mendoza es convencional, pero también hay exploraciones no convencionales en el Sur.

“La presente medida tiene por objetivo revertir el declino estructural de la producción de petróleo proveniente de reservorios convencionales, promover las inversiones en dicho sector, dotarlo de una mayor competitividad y continuar fortaleciendo el impulso exportador del sector hidrocarburífero, uno de los sectores productivos más dinámicos y relevantes del país”, cerró el decreto de Nación.

La estrategia de Mendoza, que no es una provincia exportadora de petróleo

La ministra Latorre explicó que, aunque el petróleo local se vende en el mercado interno, si exportar es menos gravoso, el precio de referencia del crudo sube; lo cual también mejora el potencial ingreso de quien decide invertir en áreas petroleras de Mendoza.

En definitiva, aunque Mendoza no exporta, la baja de retenciones mejora la rentabilidad del petróleo convencional, porque influye en el precio de referencia y en la decisión de sostener o cerrar pozos maduros.

Por otra parte, dijo la funcionaria provincial, Mendoza se mantiene en diálogo con Nación para aplicar un sistema de TNF (transferencias no físicas), es decir, que las empresas puedan acordar la venta de un determinado volumen de crudo y que se compute como exportado, pero sin que ese petróleo se traslade efectivamente hasta un puerto (logística con la que no cuenta la provincia), sino que se entregue en otro sitio como un yacimiento o una refinería.

"De esa forma nuestros operadores podrían inyectar en los ductos acá y retirar en puerto el equivalente, pudiendo entonces exportar", detalló Latorre, sobre este esquema que permitiría la colocación del petróleo a provincias alejadas de los puertos como Mendoza.