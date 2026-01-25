En 2025, la producción de petróleo en un país de América Latina alcanzó cifras sin precedentes. Las estadísticas del sector energético mostraron un incremento sostenido que superó récords anteriores de décadas atrás, impulsado por nuevas tecnologías y una mejor gestión de las reservas hidrocarburíferas.
El país de América Latina que alcanzó un récord en producción de petróleo
Este hito de este país de América Latina no solo es un número en los informes: es un reflejo de la capacidad de adaptación, inversión y visión
Este logro refleja cómo la combinación de recursos naturales estratégicos y avances técnicos puede transformar la industria energética, consolidando posiciones regionales en un mercado global competitivo. Te contamos de qué país de América Latina se trata.
El país responsable de este récord es Argentina. En octubre de 2025, la extracción de crudo en el país llegó a 859,5 mil barriles por día, la cifra más alta desde 1998, según datos oficiales. La principal protagonista de este aumento es la formación de Vaca Muerta, ubicada en la provincia de Neuquén.
Esta vasta cuenca de petróleo y gas no convencional ha permitido que la producción local supere niveles históricos, gracias a inversiones privadas, técnicas avanzadas de perforación y explotación eficiente de recursos que antes estaban subutilizados. Hoy, más de la mitad del crudo extraído en Argentina proviene de esta región, consolidando a Vaca Muerta como motor de la recuperación energética nacional.
¿Qué significa este récord para este país de América Latina?
Este récord tiene múltiples implicaciones. A nivel regional, coloca a Argentina entre los principales productores de América Latina, superando temporalmente a países como Colombia en determinados periodos. A nivel nacional, fortalece la balanza energética, reduce la necesidad de importaciones de combustibles y abre la posibilidad de incrementar las exportaciones de petróleo. Además, genera un impulso económico que se refleja en empleo directo en la industria y en sectores vinculados, como infraestructura, logística y servicios especializados.
El récord argentino también evidencia la transformación del sector energético latinoamericano. Mientras países como Venezuela y Brasil han sido históricamente centrales en la producción regional, la evolución de Argentina demuestra que la innovación tecnológica y la planificación estratégica pueden cambiar la dinámica de la producción, posicionando a nuevos actores en un escenario competitivo.